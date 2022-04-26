الجوازات السعودية تُحذر المواطنين والمقيمين من هذا الأمر الخطير وتُحملهم المسؤولية .. تعرف عليه ولا تفعله مطلقا!

حيث كشفت انها سوف تستمر بالعمل وذلك للحالات الطارئة، حيث سوف تبدأ ساعات العمل من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 2 مساءًا، مشيرة إلى أن كافة إداراتها في مناطق المملكة سوف تقدم خدماتها للمستفيدين.

كما يتم تقديم جميع الخِدْمَات إلكترونيًا أيضًا عبر منصة أبشر وتواصل، وتمكينهم من معالجة الملاحظات أثناء طلب الخِدْمَات.

وتحذر المواطنين والمقيمين

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه المديرية العامة للجوازات تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، حذرت فيه المواطنين والمقيمين من مشاركة المعلومات الخاصة بهم مع آخرين أو جهات غير موثوقة، مطالبة الجميع بضرورة المحافظة على سرية البيانات، محملة من يشارك بياناته المسؤولية في حالة تعرضه للاحتيال والنصب من قبل الآخرين.

ومراحل إصدار الجواز الإلكتروني

ومن ناحية أخرى، حددت المديرية، مراحل إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد، والتي تتمثل في:

المرحلة الأولى: إتمام الإصدار في 3 مناطق إدارية وهي مكة المكرم، الرياض، المنطقة الشرقية.

المرحلة الثانية: إصدار جواز السفر الإلكتروني في جميع إدارات جوازات المناطق بالمملكة.

المرحلة الثالثة: إصدار الجواز الإلكتروني عن طريق منصة أبشر.

وخطوات الإصدار آليًا عبر أبشر

أما فيما يتعلق بإصداره وتجديده آليًا عبر أبشر، فيُمكن ذلك من خلال الآتي:

تسجيل الدخول عبر أبشر.

خِدْمَات ثم الجوازات.

إصدار جواز إلكتروني جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة.

إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من أبشر.

تسليم الإشعار لموظف البريد.

إحضار الجواز القديم وتسليمه إلى موظف البريد.

التأكد من العنوان الوطني المُسجل.

سداد الرسوم المُستحقة للتوصيل.

وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في المِلَفّ المخصص.

سيتم إرسال الجواز المُجدد مع الجواز القديم.