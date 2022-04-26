تمويل الأسهم بنك البلاد للمقيمين والسعوديين والمتقاعدين فسواء كنت تبحث عن تأثيث منزلك أو دفع أقساطك التعليمية أو غيرها من الأمور يوفر لك بنك البلاد مجموعة من التمويلات لتلبية كافة الاحتياجات المالية. بتمويل الأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل اللجنة الشرعية للمصرف .

يقدم مصرف البلاد تمويل الأسهم بالمزايا الآتية:

من قدك

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