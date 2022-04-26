نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسهم بنك البلاد للمقيمين والسعوديين والمتقاعدين في المقال التالي
تمويل الأسهم بنك البلاد للمقيمين والسعوديين والمتقاعدين فسواء كنت تبحث عن تأثيث منزلك أو دفع أقساطك التعليمية أو غيرها من الأمور يوفر لك بنك البلاد مجموعة من التمويلات لتلبية كافة الاحتياجات المالية. بتمويل الأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل اللجنة الشرعية للمصرف .
تمويل الأسهم بنك البلاد
يقدم مصرف البلاد تمويل الأسهم بالمزايا الآتية:
- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
- إمكانية شراء الأسهم المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية والمحددة من قبل البنك.
- السرعة في إتمام كافة الإجراءات والمعاملات.
- فترات سداد مرنة حتى 60 شهر.
- إمكانية السداد المبكر وفقًا لتعليمات المركزي السعودي.
- يقوم البنك بعمل أقساط متناسبة مع دخل العميل وإمكانياته المادية.
- يوجد إمكانية الحصول على تأجيل سداد في بداية الأقساط التمويلية.
- لا يشترط وجود كفيل وإمكانية تأجيل الأقساط لمدة عام.
- التمويل يصل لـ 2 مليون ريال
- إمكانية الحصول على تمويل إضافي وإمكانية تمويل المتقاعدين.
- تمويل للعاملين بالبنوك المحلية بدون تحويل راتب.
- التمويل متاح للمقيمين .
شروط الحصول على تمويل الأسهم
- ألا يقل عمر العميل عن 18 عام.
- أن يكون لديه حساب جاري في بنك البلاد.
- يكون على رأس عمل بأحد المؤسسات المعتمدة لدى المصرف سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي.
- لا يقل دخل العميل عن 3000 ريال شهريًا للسعوديين و3500 ريال للمقيمين.
من قدك
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