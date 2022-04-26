متى تبدأ اجازة البنوك عيد الفطر 1443 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي

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عمر شويل - جدة متى تبدأ اجازة البنوك عيد الفطر من الأمور الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الكثيرين في التعرف على المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية وخاصة بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المُبارك، حيث قامت كافة الهيئات الحكومية والغير حكومية بتحديد إجازة عيد الفطر لموظفيها حتى يستمتعون مع ذويهم بالعيد، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول تلك الأمر تابعونا.

متى تبدأ اجازة البنوك عيد الفطر 1443

إجازة عيد الفطر للبنوك في المملكة العربية السعودية تم تحديدها من قبل البنك المركزي السعودي حيث ستبدأ مع نهاية دوام يوم 27 رمضان وسوف تستمر حتى السابع من شوال، سوف يعود الموظفين بعد عيد الفطر المُبارك لأوقات الدوام بعد العيد، أما دوام البنوك في شهر رمضان يبدأ من الساعة 10 حتى الساعة 4 مساءً ولكن سوف تعود مرة أخرى أوقات الدوام للأيام العادية.

موعد بداية الدوام بعد عيد الفطر البنوك والمصارف

البنك المركزي السعودي قام بتحديد إجازة عيد الفطر المُبارك والتي ستكون يوم 28 رمضان وتستمر حتى نهاية يوم 6 مايو لكي يعودوا مرة أخرى بعد الإجازة للدوام لكي يقدمون الخدمات المتنوعة لكافة العملاء سواء المُقيمين أو المواطنين في المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الفطر في السعودية 2022

تم تحديد إجازة عيد الفطر لمختلف القطاعات داخل أراضي المملكة العربية السعودية لكافة الموظفين والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص نهاية دوام 29 رمضان الموافق 30 أبريل وتستمر لمدة أربعة أيام ثم يعودون مرة أخرى للعمل.

أما بالنسبة للمدارس في السعودية بدأت بالفعل إجازة عيد الفطر بالنسبة لهم نظرًا لتقديمها بأمر ملكي مُنذ أيام لكي تبدأ من 21 أبريل بدلاً من 25 أبريل وتستمر الإجازة لكي يستمتعون مع ذويهم حتى 7 مايو للعودة للدوام مرة اخرى واستكمال دراسة مقررات الترم الثالث الدراسي.

موعد عيد الفطر 1443

وزارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية حددت يوم الأحد 1 مايو يكون المتتم لشهر رمضان وبهذا يكون أول أيام العيد في 2 مايو ولكن أيضًا لابد من الرؤية الشريعة للهلال هي التي تُقرر هل هذا الموعد نهائي أم لا، وتستمر الاحتفالات بعيد الفطر بعد إعلان الموعد النهائي.