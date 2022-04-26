المرور السعودي تكشف عن شروط جديدة لإصدار تفويض خارجي للمركبات| وتحذر بشدة من القيام بهذا الأمر في الإشارات الضوئية

وأصدرت أيضا تحذيرا هاما بشأن الإشارات الضوئية وغرامات قطع الإشارة الحمراء والصفراء، في الوقت الذي وجهت فيه مناشدة فجميع قائدي المركبات بضرورة الابتعاد عن السير في مناطق جريان السيول وبطون الأودية والجبال.

شروط التفويض الخارجي

يتم إصدار تفويض واحد فقط لكل مركبة.

يجب أن تمتلك المركبة تأمين.

يجب أن تكون الرخصة الخاصة بها سارية.

يجب ألا تكون عليها أي بلاغات مسجلة.

أن تكون رخصة المُفوّض له بالقيادة سارية الصَّلاحِيَة.

يتم التفويض من مواطن سعودي لمواطن آخر.

أو من مواطن لمكفوله.

يشترط عدم وجود تأشيرة خروج نهائي للمُقيم.

وجود حساب في أبشر لطرفي التفويض.

خطوات الحصول على التفويض إلكترونيًا

أما عن كيفية الحصول على خدمة التفويض الداخلي والخارجي للمركبات للأفراد إلكترونيًا عن طريقة منصة أبشر، فيتطلب إتمام هذا الإجراء وجود تأمين على المركبة، ووجود فحص دوري ساري لها أيضًا، فضلاً عن تسديد كافة الرسوم، ويتم الحصول على الخدمة باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر أبشر.

كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

كتابة كلمة التحقق المرئي.

ادخل على التفاويض.

اختر تفاويض المركبات.

اختر التفاويض على مركبات أملكها.

أدخل هوية الشخص المراد تفويضه.

قبول الطرف الآخر التفويض.

وتحذير بشأن الإشارات المرورية

وعن مدى السير مع الاتجاه اليمين وفق اللافتة، مع العلم أن الإشارة الحمراء، فحذرت الإدارة العامة للمرور من مخالفة قطع الإشارات الضوئية، ونشرت في البداية صورة تحمل جميع التعريفات باللافتات الموجودة بجانب الإشارات للاتجاهات المخالفة كالآتي:

أما بالنسبة للمخالفات، فالغرامة 150 ريال في حال توقف السائق على خط المشاة، أما الحد الأدنى لغرامة عبور الإشارة الضوئية فيتراوح ما بين 3000 و6000 ريال.