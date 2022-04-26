نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية تقدم موعد صرف المعاشات ورواتب ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم تقديم موعد صرف المعاشات للمتقاعدين ورواتب ساند، قبل موعد عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المؤسسة أنه سيتم تقديم الموعد لصرف المعاشات بتاريخ 28 من شهر أبريل الحالي، بدل من صرفها في الموعد الأساسي المحدد لصرف المعاشات، والذي سيصادف أن يكون في عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية خلال عيد الفطر

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مواعيد العمل ستكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من رمضان، والموافق السادس والعشرين من شهر أبريل، وحتى يوم الأحد الموافق ثلاثين من رمضان، 1 من مايو، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساءا، عدا يوم الجمعة حيث تكون فيه الخدمة من الساعة 1 مساء وحتى الخامسة مساءا متاحة، وسيتوقف العمل في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، ويبدأ العمل في يوم الثالث من شوال الموافق الرابع م شهر مايو، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة مساءا، عدا يوم الجمعة سيكون وقت العمل من الساعة واحدة مساءا وحتى الخامسة مساءا.

استمرار عمل خدمة العملاء خلال أيام عيد الفطر

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت استمرار عمل خدمة العملاء التابعة لها خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أن حسابها على منصة تويتر للعناية بالعملاء سيقدم خدماتة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، بما فيها إجازة نهاية الأسبوع، وذلك من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة فجرا، وسيتوقف العمل مؤقتا في اليوم الأول والثاني من العيد، وسيتم استئناف العمل بداية من يوم الأربعاء الموافق الثالث من شوال، والرابع من مايو.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنه تم انجاز أكثر من 4.6 ملايين معاملة إلكترونية داخل المملكة، كما أنه ما يقرب من عشرة مليارات ريال سعودي هو مجموع مصروفات المنافع التأمينية، بالإضافة إلى أن عدد زيارات البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاوز 2.9 مليون زيارة، كما أن عدد المسجلين الجدد بالتأمينات الاجتماعية بلغ ما يقرب من 227 ألف مستفيد جديد، كما أن عدد المكالمات الواردة التي تصل مركز الإتصال في مارس الماضي أكثر من 125 ألف مكالمة.