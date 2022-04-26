شروط التسجيل في منصة احسان الخيرية للحصول على المساعدات وخطوات التسجيل

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عمر شويل - جدة أوضحت المنصة الوطنية للعمل الخيري شروط التسجيل في منصة احسان الخيرية للحصول على المساعدات المالية والعينية بالمجان، وهي تشمل عدد كبير من المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم، كما أن المنصة الوطنية احسان تعمل على توفير جميع أنواع المساعدات للمواطنين، حيث أنها تعمل كحلقة وصل بين المواطنين الفقراء وبين المواطنين الراغبين في تقديم مساعدات.

حيث تعمل منصة احسان على استقبال التبرعات من المواطنين ثم تقوم بتوزيعها على الفئات المسجلة قي منصة احسان، ويجب على جميع الراغبين في الحصول على مساعدات أن يقوموا بالتسجيل في المنصة الإلكترونية، للاستفادة من المساعدات الموجودة بها، ويجب على جميع الراغبين في دفع الزكاة، أن يقوموا بالتسجيل في المنصة وفقا للشروط التي وضعتها المنصة الخيرية.

شروط التسجيل في منصة احسان الخيرية للحصول على المساعدات مجانا

توجد مجموعة من الشروط والضوابط يجب على جميع الراغبين من الإستفادة من المنصة الالتزام بها، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المستفيد من منصة احسان الخيرية، مقيم في المملكة العربية السعودية.

إذا كان المتقدم لا يمتلك رقم هاتف سعودي، فلن يتمكن من التسجيل.

يجب أن يتوافر للمستفيد حساب إلكتروني صالح للتسجيل.

طريقة التسجيل في منصة احسان الخيرية للمتبرعين

يجب على كل من يريد التبرع أو دفع الزكاة في منصة احسان أن يتبع الخطوات التالية:

اولا يجب الدخول إلى رابط منصة احسان الخيرية.

ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة التبرع.

انتظر حتى ظهور الفئات الأكثر فقرا والمشاريع المتاحة للتبرع.

قم باختيار المتبرع له.

قم بعد ذلك بتسجيل البيانات المطلوبة.

التسجيل في منصة احسان للحصول على التبرعات

يمكن الحصول على مساعدات وتبرعات من منصة احسان عن طريق اتباع الخطوات التالية للتسجيل في المنصة:

يجب أولا الدخول إلى منصة احسان الخيرية.

اضغط على أيقونة التسجيل.

اضغط على انشاء حساب.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد ورقم الهاتف.

قم بإدخال رمز التحقق.

اذهب إلى بريدك الإلكتروني لتفعيل الحساب.

من الجدير بالذكر أن منصة احسان الخيرية تتميز بالصدق والأمانة، بجانب سهولة عملية التبرع بها.