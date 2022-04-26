نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة تداول عيد الفطر 1443 ورابط الاستعلام عن الإجازات بالسوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم التحديد لإجازة التداول التي تساءل عنها الكثير من المستثمرين المهتمين بسوق المالية، فلقد حددت الهيئة السعودية التاريخ والموعد لإنتهاء هذه الإجازة والرجوع للتداول من بعد انتهاء رمضان، ونظراً لهذه التساؤل الكثيرة فإننا قررنا أن نقدم إليكم من خلال مقالنا هذا كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وسنجيب لكم عن تساؤل موعد اجازة تداول عيد الفطر.

موعد اجازة تداول عيد الفطر

إن هيئة الأسواق المالية قد حددت ميعاد إجازة التداول الخاصة بعيد الفطر والتي ستبدأ بانتهاء دوام 28 أبريل الموافق 27 رمضان، والوقت المتبقي عليها يومين من الآن وتستمر هذه الإجازة حتى يوم الأحد الموافق 8 مايو سبعة شوال، ومدة هذه الإجازة عبارة عن عشرة أيام متواصلين ومن بعدها يرجع التداول مرة أخرى.

ميعاد انتهاء إجازة العيد بسوق التداول

إن هيئة السوق قد حددت ميعاد الانتهاء لإجازة عيد الفطر بجميع الأسواق التي تتبعها ليكون الأحد الثامن من شهر مايو الموافق سبع شوال، ويعود للعمل بالمواعيد التي تسبق دوام شهر رمضان وبأيام الأسبوع جميعها باستثناء الجمعة والسبت.

سوق التداول السعودي

إن سوق التداول والأسهم السعودي يعد من الأسواق المالية الكبرى بالوطن العربي، وبدول مجلس التعاون الخليجي، فهو يعد الجهة المعنية الخاصة بإدراج الأوراق وتداولها للأشخاص المستثمرين الدوليين والمحليين، فلقد تأسس 2007 بالرياض، وهو المركز الثالث بالأسواق الناشئة ورقم تسعة بالأسواق المالية الدولية والبورصات، التي يبلغ عددها 67 سوق وسوق المالية يشغل منصباً هاماً، وهو العضو المنتسب بالاتحاد الدولي للبورصات الدولية والعربية أيضاً.

أيام العمل بسوق الأسهم السعودي

إن أيام العمل الخاصة بسوق الأسهم بالمملكة السعودية تبدأ من الأحد حتى يوم الخميس، وهذا بشكل أسبوعي ويغلق تماماً الجمعة والسبت، وبأيام الأعياد وكذلك المواسم، وجميع العطلات الرسمية المأخوذة بها في المملكة والمحددة من الجهات المنظمة بالسوق.

رابط الاستعلام عن الإجازات بالسوق السعودي

بإمكان الأفراد أن يستعلموا عن الإجازات الخاصة بسوق الأسهم بالمملكة السعودية عبر رابط saudiexchange.sa الاستعلام المخصص لهذا الأمر، والدخول على هذا الرابط وتختار العطلات من القائمة الخاصة بالتحديث، تقم بتحديد العام وكذلك الشهر إلى أن يظهر إليك جميع الإجازات المتعلقة بسوق الأسهم بالتفصيل، وتحصل على المعلومات التي تريدها حول ذلك دون أي تعب أو الذهاب لأي جهة أو مكان للاستفسار.