نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لهذا الشهر مايو 2022 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لهذا الشهر مايو من أكثر المواعيد التي تشغل تفكير الكثير من مستحقي راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وخصوصاً راتب مايو 2022 بسبب دخول عيد الفطر المبارك وما يستلزم ذلك من مصاريف كثيرة، وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير الدعم المطلوب للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، وتوفير حياة كريمة لهم تغنيهم عن السؤال وتوفر لهم دخل ثابت.

ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية، والذي يستفيد منه الملايين من المواطنين السعوديين المستحقين للدعم، وذلك فيمن تتوافر فيهم شروط استحقاق الضمان حتى يصل الدعم لمستحقيه ويتم توزيعه بشكل عادل.

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلكترونياً من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قررت تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للمستفيدين المسجلين في الضمان بنظامه القديم، ليستمر التسجيل حتى 05\04\1443 الموافق 30\10\2022، لذلك يجب على المستفيدين من دعم الضمان (النظام القديم) سرعة التسجيل في الضمان الجديد قبل انتهاء الموعد المحدد، حتى لا يتم وقف وتجميد الحساب الخاص بالمستفيد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأول من كل شهر ميلادي لصرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443. وقد تحدد موعد صرف الضمان الاجتماعي (النظام القديم) في اليوم الأول من كل شهر هجري. ولذلك فمن المقرر صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر مايو 2022 يوم الأحد 30\09\1443 الموافق 02\05\2022.

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رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بطريقة إلكترونية عن طريق الولوج على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. وتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ورفع جميع المستندات المطلوبة والنقر على تسجيل. وسوف تقوم لجنة مختصة بفحص الطلب وعند مطابقة الشروط وتوافرها في المتقدم سيتم قبول المتقدم وإلحاقه بمنظومة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443