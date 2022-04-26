الحج والعمرة السعودية تصدر إعلان مفاجئ يتعلق بموعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة .. وتكشف عن شرط جديد للحصول على التصريح!

حيث جاء هذا التوضيح بعد التواصل مع أحد النشطاء عبر موقع المدونات الصغرى تويتر، حيث تحاول الوزارة خلال هذه الفترة التواصل مع كل الراغبين في أداء العمرة من خلال الرد على استفسارات الجميع.

الحج والعمرة توضح موعد انتهاء موسم العمرة

أكدت الوزارة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن موسم العمرة سوف ينتهي يوم 30 من شوال القادم، حيث قالت إنه ينتهي موسم العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرة عمرة مع نهاية يوم 30 من شوال القادم.

آخر موعد للحصول على تأشيرة العمرة

وأضافت وزارة الحج والعمرة أن آخر موعد للتقديم على تأشيرة عمرة من خارج المملكة العربية السعودية، هو 15 شوال من كل عام هجري، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية.

وجاء ذلك من خلال الرد على استفسار من أحد المعتمرين قال فيه: «بالنسبة للمعتمرين ما هي الفترة المحددة لأداء العمرة؟»، كما جاء استفسار من آخر قال فيه: “متى آخر موعد للتقديم على تأشيرة عمرة من خارج المملكة؟».

حيث أكدت الوزارة للجميع أن آخر موعد للعمرة هو 30 من شوال القادم لجميع القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، وأن آخر موعد للحصول على تأشيرة العمرة هو 15 من شوال.

شرط الحصول على تصريح عمرة في العشر الأواخر من رمضان

وفي سياق آخر أكدت وزارة الحج على أنه يمكن الحصول على تصريح من أجل أداء العمرة في العشر الأواخر للمعتمر الذي لم يسبق له الحصول على تصريح عمرة فقط خلال الشهر الكريم أي أن الذي أدى العمرة لايسمح له وهذا شرط جديد تم اقراره مؤخرا لأجل الإجراءات الصحية.