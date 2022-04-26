طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة وشروط التسجيل الجديدة للحصول على الدعم 1443

التسجيل في المساعدة المقطوعة للحصول على الدعم 1443، هناك الكثير من برامج الدعم و المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر المحتاجة و مواجه الضغوط و غلاء المعيشة الذي يشهده العالم، لذلك يحرص عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين التسجيل فى المساعدة المقطوعة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فمن خلال الدعم يحصل المواطنين على دعم مادي و يختلف قيمة هذا الدعم من شخص إلى أخرى لأسباب كثيرة وهي عدد أفراد الأسرة و الحالة الاجتماعية للأسرة، لذلك لم تضع الوازرة قيمة محددة للدعم المادي، وقد وصحت الوزارة بعض الشروط الجديدة التي تم وضعها و لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب التقديم.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة 1443

هناك أعداد كبيرة جداً من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على دعم المساعدة المقطوعة، لذلك سنقدم لكم طريقة التسجيل في الدعم والطريقة هي:

أولا قم بالدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم قم بالنقر على البوابة الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل، قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

سيطلب منك إدخال بعض البيانات ( تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الجوال).

ثم قم بإدخال كلمة المرور لتسجيل الحساب ثم إدخال كلمة المرور مرة أخرى لتأكيد.

قراءة كافة الشروط والأحكام المذكورة والموافقة عليها.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك أسفل الشاشة ثم الضغط على تأكيد.

على الفور سيتم ارسال رقم التسجيل برسالة نصية على جهازك قم بادخاله في المربع المخصص له.

بعد ذلك قم باستكمال تقديم طلب التسجيل في المساعدة المقطوعة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من ( الإسم، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، البريد الإلكتروني، المسكن، عدد أفراد الأسرة).

ثم قم برفع كافة المستندات و الأوراق المطلوبة.

ثم قم برفع كافة المستندات و الأوراق المطلوبة. قراءة الشروط والأحكام المذكورة أمامك والموافقة عليها.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب التسجيل.

شروط المساعدة المقطوعة الجديدة