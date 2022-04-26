شروط صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa 1443

شروط صرف المكرمة الملكية، التي صرح بها خادم الحرمين الشريفين، وأطلقها في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 1443، وذلك لكافة مستفيدين الضمان الاجتماعي، حتى يتم صرف دعم المكرمة الملكية 1443، مع راتب الضمان الاجتماعي قبل عيد الفطر المبارك، وهي إعانة مالية يتم صرفها للمستحقين من أبناء المملكة العربية السعودية، بهدف التخفيف عنهم أعبائهم المالية، وبالسؤال عن “متى تنزل المكرمة الملكية للضمان”، يمكن القول بأن موعد صرف المكرمة الملكية هذا الأسبوع، وفقا لما تم إعلانه عبر صفحة السيد أحمد الراجحي، بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم صرف قيمة المكرمة الملكية 1443، وفقا لكافة شروط صرف المكرمة الملكية المعلنة، وفقط قم بعمل استعلام أهلية المكرمة الملكية أولا، من خلال رابط sbis.hrsd.gov.sa، وهو الرابط الرسمي الوحيد من جانب وزارة الموارد البشرية، ثم تابع موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان.

شروط المكرمة الملكية 1443

يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي، أن يستوفي الشروط المطلوبة لصرف مستحقات المكرمة الملكية 1443، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ومن أبرز ضوابط وشروط صرف الإعانة الملكية:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ويجب أن يثبت المستفيد من مكرمة الضمان الاجتماعي أنه مقيمًا بالفعل داخل المملكة العربية السعودية.

ولابد ألا يكون لدى المستفيد أملاكًا مثل الحيازة التجارية، أو الحيازة الزراعية أو أي عقارات مملوكة له.

كما يجب ألا يكون دخل المستفيد متخطيًا ثلاثة ألاف ريال سعودي.

استعلام المكرمة الملكية sbis.hrsd.gov.sa

تستطيع الآن الاستعلام عن أهلية صرف المكرمة الملكية 1443، أو المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1443، وذلك عبر طرق ووسائل عدة، والتي تتيح لك التأكد مما إذا كنت أحد المستفيدين من معونة المكرمة، أثناء سحب راتب الضمان الاجتماعي، ومن أهم وأكثر الطرق أمنًا، والتي تمكّنك من الاستعلام عن أهلية المكرمة، كلا مما يلي: