بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل السيارات، حرصاً منه على القضاء على البطالة وتوفير مصدر دخل مناسب للمواطنين يقدم البنك السعودي للتسليف والادخار قرض السيارة للحصول على سيارة والعمل بها في مجال النقل لمن يرغب في العميل وتحسين قيمة دخله الشهري فدائماً ما يأتي هدف التمويلات المقدمة من البنك مساعدة المواطنين والمواطنات الأشد احتياجاً وتوفير مصدر دخل لهم ولعائلتهم وفي هذا المقال سنشرح لكم تمويل السيارات المقدم من البنك ونطلعكم على شروطه ومميزاته.

بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل السيارات لتوفير فرص عمل بمجال النقل

يقوم البنك بتقديم سيارة للشباب الذين يمتلكون القدرة على العمل ولا يجدون فرص مناسبة فمن خلال هذا التمويل يصبح لديهم الفرصة المناسبة والعمل لحسابهم ويتم الحصول عليه من خلال التقديم عبر البوابة الإلكترونية للبنك ويتطلب عدد من المستندات منها الهوية الوطنية سارية المفعول ورخصة القيادة سارية المفعول ورقم جوال مسجل في أبشر وتقديم رقم الآيبان البنكي والعنوان الوطني ثم يتم التقديم إلكترونياً للحصول على القرض ثم يتم دراسة حالة الطلب المقدم وإكمال باقي الإجراءات ورفع المستندات وينتظر العميل صرف قيمة القرض للحصول على المركبة.

ما هي شروط قرض السيارة من بنك التسليف والادخار

هناك شروط يتطلبها البنك من العميل وهي جاءت كالتالي:

المتقدم يحمل الجنسية السعودية ولا يقل السن عن ثمانية عشر عاماً ولا يتجاوز الستون عاماً. لا يزيد الدخل الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي. أن يكون لدي المتقدم سجل ائتماني سليم. التأمين على السيارة. عليه التسجيل في أحد الشركات المعتمدة للعمل من خلالها في مجال النقل. يمتلك رخصة قيادة سارية وغير مسجل ضده أي مخالفات مرورية. يقوم بتقديم ضمان للبنك مقابل حصوله على السيارة.

ما هي المميزات التي يقدمها البنك على القرض

من أهم المميزات المقدمة من البنك أن الحد الأقصى لقيمة التمويل تصل إلى مائة وخمسون ألف ريال سعودي ويتم سداد قيمة القرض على أقساط شهرية بمدة تصل حتي 5 سنوات وعند حدوث الوفاة أو العجز يقوم البنك بالاعفاء عن سداد باقي الأقساط كما أن قيمة الرسوم الإدارية لا تزيد عن 4 ألاف ريال كما يقدم البنك هذا القرض بإجراءات ميسرة وبموافقة فورية بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة.