نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة.. الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل في دعم ريف هدف الكثير من فئات المزارعين والأسر المنتجة التي اختصها برنامج ريف بالدعم المالي، حيث يحصل من تتوفر فيه شروط دعم ريف على مبلغ مالي في صورة راتب شهري غير مسترد بقيمة 4500 ريال سعودي لمدة عام كامل للأسر المنتجة، وكان هدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من الإعلان عن برنامج ريف هو النهوض بحياة صغار المزارعين والأسر المنتجة، بل والعاطلين والمتقاعدين، ومساعدتهم على توفير حياة كريمة لهم، لذلك خلال المقال التالي سنوضح طريقة التسجيل في الدعم الريفي، وشروط دعم ريف للعاطلين والمتقاعدين.

تسجيل في دعم ريف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استقبال طلبات تسجيل في دعم ريف لمن تتوافر فيه شروط دعم ريف، سواء للعاطلين أو ربات البيوت وكذلك الأسر المنتجة، وغيرها من الفئات المستهدفة من برنامج ريف، حيث استهدف برنامج ريف النهوض بالقطاع الزراعي ككل، بدءًا من حياة المزارع الصغير، ومنتجي العسل والبن والورد والمحاصيل البعلية ، من خلال توفير العدد والأدوات التي تمكنه من أداء مهامه، وصولًا بتنمية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، لذلك فعلى من تنطبق عليه شروط برنامج ريف التقديم في بوابة ريف لدعم الأسر المنتجة وصغار المزارعين.

طريقة التسجيل في دعم ريف

لكي تتمكن أيها المزارع الصغير من تسجيل دعم ريف بنجاح، عليك باستكمال طلبات التقديم على الدعم الريفي، واستيفاء شروط دعم ريف، ثم انتقل إلى بوابة ريف التي خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستقبال طلبات التقديم في البرنامج، وجهز المستندات التي يتطلبها البرنامج، سجل البيانات المطلوبة منك بكل دقة ومصداقية، كما في الفيديو التالي:

شروط دعم ريف

التسجيل في برنامج ريف بنجاح يتطلب توافر الشروط الموضحة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي من أهمها اقتصار التسجيل على المواطنين السعوديين فقط، أو حاملي بطاقات التنقل فقط:

عمر مقدم طلب دعم ريف لا يقل عن 21 عام.

يشترط أن يكون المتقدم لا يشغل وظيفة في أحد القطاعين العام والخاص.

يجب أن يكون لديه وثيقة العمل الحر.

ينبغي أن يمارس أحد المهن الزراعية المستهدفة بنفسه.

يجب أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها دعم ريف.

يشترط التسجيل في بوابة ريف للدعم المادي لذلك.

يلتزم المتقدم بتطبيق الاشتراطات الفنية الصحية التي تحددها اللائحة المنظمة للبرنامج.

يجب ألا تزيد عدد برامج الدعم عن ثلاث برامج، بقيمة دعم لا تتجاوز 54 ألف ريال سنويًا.

تقديم ما يثبت مزاولة المهنة، ولا يزيد الدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

متى ينزل دعم ريف

بعد نجاح التسجِيل في بوابة ريف، يبدأ التساؤل حول متى ينزل دعم ريف، وكم مبلغ الدعم المخصص، وهنا حددت الجهات المختصة موعد ثابت للصرف؛ حيث يتم إيداع دعم ريف في حسابات المستفيدين بشكل شهري في خلال الأيام الأولى من مطلع الشهر الميلادي، بالتحديد خلال أول عشر أيام، أما فيما يتعلق بقيمة دعم ريف، فقد تختلف القيمة والمدة باختلاف السقف المحدد لكل قطاع، ولكن بصفة عامة حددت الوزارة دعم مالي يقدر ب 4500 ريال سعودي سنويًا، ولكن لن يستحق الصرف إلى من استوفى شروط دعم ريف.

استعلام دعم ريف برقم الهوية

من الخدمات التي تقدمها بوابة ريف إمكانية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، والكشف عن نتائج الأهلية والاستحقاق، وذلك بالخطوات التالية:

افتح رابط بوابة ريف. تسجيل دخول منصة ريف. انتقل إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم اختر استعلام الدعم الريفي. اكتب رقم الهوية الوطنية، وغيرها من البيانات ثم اضغط على استعلام. انتظر حتى يتم التحويل تلقائيًا إلى صفحة البيانات الخاصة بالدعم الريفي للمستعلم.

رابط التسجيل في دعم ريف

من أجل تيسير عملية التسجيل في دعم ريف، أطلقت وزارة البيئة منصة ريف https://reef.gov.sa، التي تعد بمثابة بوابة الفئات المستهدفة للاستعلام عن الخدمات برقم الهوية، ففي البداية دخول بوابة ريف، ثم كتابة البيانات المطلوبة كما هي في المستندات الرسمية، ثم إرفاق الملفات والمستندات، ثم الموافقة على شروط دعم ريف، الإقرارات والتعهدات، ثم يقدم المستخدم طلب دعم ريف، ينتظر حتى دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة، ثم الإشعار بنتائج التسجِيل في ريف.