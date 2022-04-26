نظام نور 1444 تسجيل المستجدين بالخطوات التفصيلية للطلاب وأولياء الأمور

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نظام نور 1444 تسجيل المستجدين ، نظام نور أحد الأنظمة التعليمية التي وفرتها السعودية لمواطنيها، توفيرًا للوقت والجهد، فيستطيع الآن أولياء الأمور متابعة خط سير العملية التعليمية، وتسجيل المستجدين في الروضة والصف الأول الابتدائي، وغيرها الكثير من الخدمات الالكترونية، ومؤخرًا ازداد البحث كثيرًا في المملكة العربية السعودية عن نظام نور تسجيل المستجدين بالخطوات، حتى يستطيع أولياء الأمور تسجيل أبناءهم، خاصة بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.
نظام نور 1444 تسجيل المستجدين
تم الإعلان أنه فتح باب التسجيل في مختلف المدارس للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، وتم تحديد الأعمار للقبول، حيث تم الإعلان أنه فتح باب التسجيل في:-
- مدارس القرآن الكريم الحكومية.
- المدارس الأهلية، العالمية، الأجنبية، الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.
- للتسجيل في المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال.
- تسجيل خريجي الروضات الحكومية، والأهلية بجميع المدارس.
- تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية، الأهلية المطبقة للبرامج الدولية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة لخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة من جميع المدارس.
خطوات تسجيل المستجدين في نظام نور 1444
الحد الأدنى لعمر الطفل لقبول التسجيل في الصف الأول الابتدائي هو 5 سنوات و9 أشهر، هذا بخلاف لضرورة تقديم الشهادات التي تثبت أنه التحق بالروضة لمدة عامين متتالين.
بالإضافة إلى شهادة تثبت مهاراته التعليمية، وبالطبع لن يقبل إلا بعد توقيع الكشف الطبي، لذا ما لم يصل للحد الأدنى لسن القبول، لن يستطيع القيام بتلك الخطوات للالتحاق الطفل في نظام نور، والذي يتم عن طريق المرور بهذه الخطوات الآتية
- زيارة موقع نظام نور الرسمي.
- ثم إضافة كل البيانات الثبوتية الخاصة بولي أمر الطالب.
- الضغط على تسجيل جديد والتي ستكون موجودة في صفحة تسجيل الأبناء.
- إضافة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- إضافة كل البيانات الخاصة بولي الأمر، وبيانات الطالب والوالدين.
- يتم إدخال جنسية الأم والأب، رقم الهوية أو أرقام جواز السفر، مكان الإصدار.
- إضافة اسم الطالب باللغة العربية، تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي.
- إيضاح البيانات الخاصة بسكن الأسرة.
- إضافة كل البيانات الخاصة بالتواصل وكل البيانات المتعلقة.
- رفع المستندات والوثائق المطلوبة والتي تشتمل على الأوراق الثبوتية.
- ثم الضغط على تأكيد الطلب.
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