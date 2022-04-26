الجوازات السعودية: أصدرت إجراء إسقاط تأشيرات هذه الفئات.. وضبط 13 ألـف مقيم مخـالف !!

وذلك خلال ردها على عدد من الاستفسارات والتساؤلات، مؤكدة أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صَلاحِيَة التأشيرة، ما يعني أنه تم تحديد الحد الأدنى للإسقاط بواقع شهرين من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولا يجوز تحويل تأشيره الزيارة إلى تأشيرة عاملة منزلية.

وتعليق السفر بالهوية الوطنية

كما أشارت المديرية أيضًا إلى أنه تم تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتًا من وإلى المملكة، ويسري القرار على المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يلزم استخدام جواز السفر للتنقل، وألا تقل صلاحية الجواز عن 3 أشهر للسفر ضمن الدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول، مع إمكانية الحصول على الجواز السفر الإلكتروني الجديد في غضون 3 أيام من تاريخ التقديم عليه إلكترونيًا، مع العلم أنه لا يتعارض مع وجود الجواز العادي القديم.

وضبط 13 ألف مقيم مخالف

ومن ناحية أخرى، أعلنت الجوازات أن وزارة الداخلية تمكنت خلال أيام عن ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشددة على تواصل الحملات الميدانية المشتركة لضبط المخالفين في جميع أنحاء المملكة، لافتة إلى أن من بين من تم القبض عليهم 7267 مخالفًا لنظام الإقامة، و4172 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1945 مخالفًا لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 294 شخصًا.

وفي الوقت ذاته وبالرغم من تحذيراتها المستمرة، تم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، مشددة على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.