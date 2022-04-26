نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن نتائج قبول وظائف ديوان المظالم 1443 عبر جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث بشكل كبير من المواطنين السعوديين عن رابط الإستعلام عن نتائج قبول وظائف ديوان المظالم عبر جدارة على محرك البحث “جوجل” التي قد سبق الإعلان عنها، ومن الجدير بالذكر أن ديوان المظالم قد سبق وأعلن عن توفر العديد من الوظائف حوالي 78 وظيفة للرجال والنساء على أن تتوفر فيهم شروط معينة سنوضحها لكم بالتفصيل خلال المقالة، وتحرص الحكومة السعودية من حين لآخر لتوفير عدد من الوظائف إلى المواطنين السعوديين في ظل اهتمام المملكة بتقليل أعداد البطالة وتوفير وظائف مناسبة للشباب طبقاً لمؤهلاتهم العلمية، والآن نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف المذكورة وشروطها، فتابعونا.

نتائج قبول وظائف ديوان المظالم

أعلن ديوان المظالم منذ ساعات عن ترشيحه لعدد 769 لشغل الوظائف الإدارية التي أعلن عنها وعددها 78 وظيفة، ومن الجدير بالذكر أن المقابلات الشخصية للمرشحين ستبدأ من يوم الأثنين 1443/10/08هـ ولمدة أسبوع حتى 1443/10/15ه على أن يتوجه المرشح إلى مقر الديوان بمدينة الرياض ويجب علىه إحضار بعض الأوراق الهامة معه مثل أصل الهوية الوطنية ومؤهله العلمي، ويُمكنكم الآن الإستعلام عن نتائج قبول وظائف الديوان فقط انقر على الرابط المظلل.

شروط التقديم في الوظائف

وضع ديوان المظالم عدد من الشروط التي يجب توفرها عند كل المتقدمين لشغل الوظائف حتى يشغل الوظيفة من يستحقها فقط، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاًَ لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ثانياً ألا يقل عمره وقت التقديم عن 18 عام.

ثالثاً أن يكون لائق صحياً.

رابعاً لم سيبق الحكم عليه في عقوبة جنائية والحكم عليه بالسجن.

خامساً لم يسبق فصله من خدمة الدولة.

وبتوفر هذه الشروط يُمكنكم التقديم على الوظائف المذكورة إلكترونياً عبر منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع وكيفية الإستعلام عن نتائج الوظائف إلكترونياً ونرجو ونأمل أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم ولأي استفسار أو سؤال يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل سونرد عليكم في أقرب وقت ممكن