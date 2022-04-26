نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المكرمة الملكية 1443 لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa بالرابط في المقال التالي
شروط المكرمة الملكية 1443، لابد من توافرها في كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، ممن تشملهم المكرمة الملكية 1443، والتي أعلن عنها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بضخ معونة للمستفيدين والمستحقين، من أبناء المملكة العربية السعودية، وتقدر قيمتها بحوالي 2.2 مليار ريال، على أن يتم صرفها للمستحقين مع راتب الضمان الاجتماعي، عقب إيداع قيمة المكرمة الملكية 1443، لكل مستفيد منهم، في موعد صرف المكرمة الملكية 1443، قبل حلول عيد الفطر المبارك 1443، إلى جانب راتب الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443، برابط رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.
شروط المكرمة الملكية sbis.hrsd.gov.sa
إذا ما كنت أحد أبناء المملكة العربية السعودية، وترغب في الحصول على المكرمة الملكية لرمضان 1443، فيجب عليك أن تستوفي عددًا من الشروط حتى تحصل على قيمة المكرمة الملكية 1443، وفقا للضوابط المحددة من جانب وزارة الموارد البشرية، وهي كالتالي:
- يجب أن تكون حاملا للجنسية السعودية.
- ويشترط أن تكون مقيمًا بأراضي المملكة العربية السعودية. أو على الأقل قد أقمت بها خلال الثلاث سنوات الماضية.
- ولابد ألا يكون لديك أية أملاك عقارية أو زراعية أو حتى أملاك تجارية.
- ويجب أيضًا ألا يكون راتبك متجاوزًا حد الثلاثة آلاف ريال سعودي.
استعلام المكرمة الملكية
يمكنك الآن الاستعلام عن تأهلك لصرف قيمة المكرمة الملكية 1443، من خلال عدة طرق ووسائل، تتيح لك معرفة إذا ما كنت أحد المستحقين لصرف قيمة المكرمة مع راتب الضمان الاجتماعي أم لا، ومن تلك الطرق التي يمكنك استخدام للاستعلام عن أهلية المكرمة، هي:
- أولا يمكنك القيام بزيارة رابط استعلام أهلية المكرمة الملكية. وهو موقع رسمي موثوق وتابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ فترة قبل الإعلان عن صرف الإعانة.
- ثانيًا يمكنك الاستعلام عن أهلية المعونة الملكية، من خلال الاتصال على رقم الخط المباشر. الذي تم تخصصيه لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بهدف الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية والأهلية لها، وهو 199911.
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