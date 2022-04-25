نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “غير مسبوق”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلن خطوات تسجيل الاشتراك للغير سعودي تدريجياً في المقال التالي
تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خطوات التسجيل النشط لغير السعوديين، تنص الخدمة الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إمكانية التسجيل والاشتراك لغير السعوديين من خلال بعض الخطوات على موقعها الإلكتروني لحسابهم الخاص.
خطوات التقديم في التأمينات الاجتماعية
يجب على المشترك غير السعودي التقدم بعدة خطوات لإكمال بياناته أو التسجيل في الضمان الاجتماعي، وهذه الخطوات هي، قم بزيارة موقع الضمان الاجتماعي، الرجاء إدخال الحساب في النظام ستظهر قائمة وفيها (استبعاد أو إضافة مشتركين)،تحته سيكون هناك كلمة اضغط على الرابط لاستكمال البيانات للمستخدمين غير السعوديين، يتم عرض قائمة ببعض المشتركين الذين يجب ملء بياناتهم، هذا يحدد المشترك الذي سيتم استكمال بياناته، سيتم عرض بيانات المشترك غير السعوديين، وسوف يطهر مراسلات من وزارة الموارد البشرية، يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة للمستخدمين غير السعوديين.
- انقر فوق الزر “حفظ” لإكمال عملية التسجيل.
- سترى رسالة تفيد بأن معلوماتك قد تم حفظها.
- حتى الآن، انتهى التسجيل في التأمين الاجتماعي.
أهمية التسجيل في التأمينات الاجتماعية
بعض المعلومات المهمة عند تسجيل المشتركين السعوديين وغير السعوديين في خدمات التأمين الاجتماعي هي:
- تهدف المؤسسة إلى مساعدة العديد من مواطني المملكة العربية السعودية.
- انت تقدم الكثير من الفوائد الاجتماعية.
- يتضمن مزايا رائدة للعائلات والمشتركين الدائمين.
- تشتهر خدمتها بشفافيتها بين عملائها المشتركين.
- الابتكار المستمر والتحسين المستمر في العمل الجماعي والفردي.
- يقدم للأفراد خدمات عديدة في كافة مجالات المجتمع.
- يمكن للمشترك في الموقع أداء مهامه عبر الإنترنت دون الذهاب إلى المقر.
- وحيث أنه يقدم العديد من الخدمات التجارية والتي تشمل (نقل ملكية المنشأة، تسجيل المنشأة، تجديد الراتب، تغيير مدير الفرع، تسجيل حسابات التأمين على الإنترنت للمنشآت المسجلة، إدارة أصحاب المنشآت، إصدار أقساط الديون للجهات شهادة).
- لا يسمح للأجانب بالمشاركة في سوق التأمين السعودي.
- يعد الاشتراك في التأمين الاجتماعي طريقة رائعة لحماية نفسك وأحبائك.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدر كبير لمن يحتاجون إلى تغطية تأمينية. إنهم يقدمون مجموعة متنوعة من خطط التأمين وهم دائمًا على استعداد لمساعدتك في العثور على الخطة المثالية لاحتياجاتك. كما أنها ميسورة التكلفة وتتمتع بسمعة طيبة. إذا كنت تبحث عن مزود تأمين جديد، فإنني أوصي بشدة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
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