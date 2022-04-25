“غير مسبوق”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلن خطوات تسجيل الاشتراك للغير سعودي تدريجياً

تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن خطوات التسجيل النشط لغير السعوديين، تنص الخدمة الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إمكانية التسجيل والاشتراك لغير السعوديين من خلال بعض الخطوات على موقعها الإلكتروني لحسابهم الخاص.

خطوات التقديم في التأمينات الاجتماعية

يجب على المشترك غير السعودي التقدم بعدة خطوات لإكمال بياناته أو التسجيل في الضمان الاجتماعي، وهذه الخطوات هي، قم بزيارة موقع الضمان الاجتماعي، الرجاء إدخال الحساب في النظام ستظهر قائمة وفيها (استبعاد أو إضافة مشتركين)،تحته سيكون هناك كلمة اضغط على الرابط لاستكمال البيانات للمستخدمين غير السعوديين، يتم عرض قائمة ببعض المشتركين الذين يجب ملء بياناتهم، هذا يحدد المشترك الذي سيتم استكمال بياناته، سيتم عرض بيانات المشترك غير السعوديين، وسوف يطهر مراسلات من وزارة الموارد البشرية، يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة للمستخدمين غير السعوديين.

انقر فوق الزر “حفظ” لإكمال عملية التسجيل.

سترى رسالة تفيد بأن معلوماتك قد تم حفظها.

حتى الآن، انتهى التسجيل في التأمين الاجتماعي.

أهمية التسجيل في التأمينات الاجتماعية

بعض المعلومات المهمة عند تسجيل المشتركين السعوديين وغير السعوديين في خدمات التأمين الاجتماعي هي: