شروط تركيب عداد كهرباء السعودية 1443

شروط تركيب عداد كهرباء في السعودية قد تحتاج إلى تركيب عداد كهرباء في السعودية لإكمال طلب الخدمة، قد تختلف هذه الخطوات حسب نوع الخدمة، ويمكن عمل الاشتراكات من موقع الكهرباء عبر الإنترنت، أو نزور مكتبًا متخصصًا في الصيانة الكهربائية، لذلك سنطلعك على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني.

شروط تركيب عداد كهرباء السعودية

لتلقي خدمات تركيب عداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، عليك القيام بالخطوات التالية:

الحصول على شهادة التنسيق

بما أن هذه الشهادة حصل عليها مقدم الطلب قبل الحصول على رخصة البناء، فإن متطلبات الحصول على هذه الشهادة هي إدخال الكهرباء لإظهار قوة المبنى وحجم الكابل وعدد الوحدات، وهي على النحو التالي: