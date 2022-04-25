نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض جديد تقسيط سيارة شانجان CS95 مع مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاشك أن شركة شانجان توفر سياراتها اللائقة في السعودية بصورة جيدة. وهي الآن تقدم عرضًا من عروضها المتميزة بالتعاون مع مصرف الراجحي الآن! حيث يمكنك امتلاك سيارة CS95 موديل 2023 من شانجان. والوكيل الذي يمكنك عبره اتمام الصفقة الخاصة بالتقسيط.

تقسيط سيارة CS95 موديل 2023 من شانجان.

يمكنك أن تحصل على تقسيط سيارة CS95 موديل 2023 من شانجان من المجدوعي في المملكة العربية السعودية. وتحصل على مزايا من مصرف الراجحي، مع عرض شانجان الذي يشمل: صيانة مجانية لمدة عامين أو 5500 كيلومتر أيهما أسبق. وبدون دفعة أولى. وبدون رسوم إدارية. وكذلك تحصل على خدمات المساعدة على الطريق لمدة عامين.

العرض يشمل سيارات أخرى من شانجان

وأعلنت شركة شانجان بالتنسيق مع بنك الراجحي أن العرض مقدم بالتعاون مع مصرف الراجحي على موديلات 2023 ما عدا سيارات شانجان السفن. وشانجان هانتر. مع العلم أن هامش الربح السنوي يصل لـ 3.75 % لـ راتب غير محول. بينما يصل هامش الربح السنوي لـ 2.99% راتب محول.

ما هي مدة العرض الخاص بسيارات شانجان 2023 مع الراجحي؟

العرض ساري إلى 13 مايو 2022 وتنطبق الشروط والأحكام. مع العلم أن صور وألوان السيارات قد تختلف عن الواقع.

هل يمكن تجربة السيارة شانجان ؟

اجل يمكنك تجربة قيادة السيارة عن طريق زيارة أحد الفروع في المجدوعي أو شانجان. لكن لا يتوفر تجربة القيادة لمدة يوم أو يومين. يمكنك ذلك عن طريق تأجير السيارة من شركات التأجير مثل شركة يلو.

تصميم CS95 شانجان من المجدوعي

هذه سيارة اس.يو.في ذكية بـ 7 مقاعد. واجهة أمامية بشكل جناح الفراشة، تعطي رسالة قوية بالحضارة الحديثة. ومزودة بـ إطارات موفرة للطاقة، كاتمة للضوضاء، بمقاسات متعددة لترضي كل الأذواق المتعطشة. كذلك ديكور داخلي بخامات ذات جودة عالية وإتقان عالي في التنفيذ واللمسات الدقيقة. وكل الفئات تتوفر بها شاشة لمس عالية الدقة مقاسها 12.3إنش، لتقوم بتسهيل التواصل بين السيارة وقائدها.

مواصفات مهمة في سيارة سي اس 95 شانجان

يوجد بها محرك بلوكور ذو اللترين والحقن الداخلي للوقود، مليء بالقوة ليتماشى مع قلب القوة النابض. كذلك جير إيسين 6AT يقدم تحكما كاملا في كل الأوقات. ونظام دفع رباعي ذكي من بورغ وورنر، سهولة في الانتقال بين ظروف الطريق المختلفة. وكافة الموديلات مجهزة بنظام التحكم في المنحدرات لضمان سلامتكم.