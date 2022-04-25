نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد هل أنت مؤهل أم لا أهلية الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور ، يسأل مستفيدين عن “أهلية الضمان”، ومن خلال موقع ثقفني ، سوف نوضج ونجيب على جميع الاستفسارات. التي تخص الاستحقاق وشروط التسجيل وكذلك طريقة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور.

هذا وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النظام المطور الجديد بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً لتوفير وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم ، وتم تسليم الدعم لمستحقيهم في الشهر التالي.

هذا عن طريق إرسال رسالة نصية للمستفيد لمعرفة ما إذا كان مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور أم لا ، ومن ثم تم صرف المدفوعات له .

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

بمعرفة قبول الضمان المطور برقم الهوية السعودية ، يمكنك الرجوع إلى الخطوات التالية لشرح طريقة الاستعلام :

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم اضغط على صفحة الاستعلام الموجودة أمامك الآن.

بعد ذلك اضغط على أيقونة خدمات الموقع في الصفحة الرئيسية .

ثم أدخل رقم الحالة المدنية ورقم الضمان واكتب رمز التحقق الذي تلقيته.

بعد ذلك ، اضغط على “موافق”.

وسوف يظهر أدناه البيان التفصيلي الذي يحتوي على جميع المعلومات حول الضمان الاجتماعي الخاص بك ، ورصيدك بالإضافة إلى مبلغ الضمان الذي يحق لك الحصول عليه.

الاستعلام عن الضمان المطور برقم السجل المدني

يتم الرجوع إلى معرفة حالة ما إذا كنت مؤهل في الضمان المطور من خلال الاتصال بالرقم المجاني 920020301 أو من خلال رقم الضمان المجاني الموحد 19911.

كما يمكن الرجوع إلى أي شكوى أو تقديم اعتراض علي معاش الضمان المطور من خلال الدعم الفني لخدمة العملاء على موقع تويتر . وفي حال قبول الضمان يصرف الراتب في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان حالة صدور مؤهل في الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان المطور 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية شروطًا لـ الانتساب إلى الضمان الاجتماعي الجديد ، والذي يجب استيفاءه قبل البدء في عملية التسجيل ، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

بشرط أن يكون الطالب مقيمًا داخل حدود المملكة العربية السعودية ويقيم فيها بإقامة كاملة.

يجب على المتقدم قراءة جميع شروط الضمان المطور 1443.

يتم تقديم جميع المستندات التي تثبت حقك في الحصول على معاش الضمان من خلال منصة الدعم والحماية.

مع مراعاة أن دخل الأسرة أو الفرد أقل من الحد الأدنى لدفع راتب معاش الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443

ضع في اعتبارك أنه إذا قام الداعم بتعليق الخدمات ، فيمكنك التقدم إلى البرنامج عن طريق اختيار أحد أقاربك كداعم ، إما أحد الأبناء أو الزوج ، ويجب أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من ثمانية عشر عامًا ، وعند ملء الطلب يقوم التطبيق بإضافة الأب من بين المعالين الذين يجب عليهم قبول كتابع والموافقة على الطلب.

في حالة القبول في الضمان الاجتماعي المطوَّر بعد الانتهاء من دراسة الحالة وصدور قرار القبول من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات وإصدار النتائج، يتم دفع معاش الضمان الاجتماعي في الحساب البنكي المقابل بالاسم لمقدم الطلب المسجل في النظام وتم التحقق بنجاح من حساب مصرفي باسم مقدم الطلب.