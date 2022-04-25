قرض تسهيل الفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بإجراءات سريعة وسهلة

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قرض تسهيل الفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، قرض شخصي بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، وقد جاء هذا القرض كواحد من أهم القروض التي توفرها شركة تسهيل للتمويل للأفراد بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا القرض بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها. القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل في المملكة شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي في المملكة.

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي تخدم احتياجات جميع العملاء.

القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل.

قرض شركة تسهيل للتمويل يمكن الاستفادة منه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

توفر الشركة التمويل بدون كفيل ولا ضامن.

تعمل شركة تسهيل للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب القرض الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

فترات للسداد ميسرة وعديدة يمكن أن تصل حتي 24 شهر وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يمكنه الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

يجب أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل.

إذا كان عمر طالب التمويل من 21 سنة وحتي 25 سنة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 12 ألف ريال سعودي.

أما إذا كان عمر طالب التمويل من 25 سنة وحتي 60 سنة ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل السعودي هى ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال الطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر وذلك لإنهاء التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة قرض تسهيل الفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بإجراءات سريعة وسهلة - ثقفني

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