رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قيامها تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكافة المستفيدين الحاليين الذين يقومون بالحصول على المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن قيامها بمد فترة السماح للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لمن هم يستفيديون من معاش الضمان الاجتماعي النظام القديم.

الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق قد أطلقت نظام الضمان الاجتماعي المطور بهدف تأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي والاستفادة منهم في المجتمع برفع مهاراتهم، وفتح مجال لهم للعمل والمساهمة في الانتاج في المملكة العربية السعودية.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد قامت في وقت سابق بالاعلان عن فترة انتهاء التسجيل وغلق الباب لكافة الراغبين في الحصول على المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، حيث سيكون آهر أيام التسجيل هو يوم الثالث والعشرين من شهر مايو من العام الميلادي الجاري 2022، إلا أن الوزارة قد قامت بمد فترة التسجيل لمدة ستة أشهر من خلال هذه الأيام من أجل أن يتمكن ممن لم يتمكنوا من التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور حتى الآن، حيث سيتم غلق باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الثاني من العام 1444 هجرياً، والذي سيوافق يوم الثلاثين من شهر أكتوبر من اعام الميلادي الحالي 2022.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لن يتم غلق باب التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور لكافة المواطنين الجديد الذين يرغبون في الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي المطور، والاستفادة من خدماته ومنها خدمة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، إلا أن الأمر الخاص بغلق باب التسجيل هو يتعلق بالمسجلين الحاليين في نظام الضمان الاجتماعي القديم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ومن أجل أن يتمكن الراغبون في الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور فكل ماعليكم هو التوجه إلى رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور على الانترنت وعنوانه هو: sbis.hrsd.gov.sa، والقيام بملئ البيانات التي يطلبها منكم الموقع.