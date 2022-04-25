نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوام بعد عيد الفطر في السعودية 1443- 2022 للطلاب والموظفين في المقال التالي
موعد بداية الدوام بعد عيد الفطر في السعودية 1443- 2022 بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وتحديد الحكومة السعودية الموعد الرسمي الخاص بإجازة عيد الفطر لجميع القطاعات الموجودة في المملكة العربية السعودية سواء القطاعات الحكومية أو الخاصة، فنجد أن هناك اهتمام كبير من الكثير من الموظفين وكذلك الطلاب للتعرف على موعد بداية الدوام بعد عيد الفطر في السعودية 1443، فمن المعتاد أن تمنح الحكومة السعودية مدة محددة لإجازة عيد الفطر المبارك في كل عام، ليتم بعد انتهاءها عودة الدوام بشكل طبيعي في كافة القطاعات المختلفة، وسوف نسلط الضوء الآن على طرح موعد بداية الدوام بعد عيد الفطر في السعودية 1443.
موعد بداية الدوام بعد عيد الفطر في السعودية 1443
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الفترة الأخيرة عن تفاصيل إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام 1443، والتي بيتم منحها لجميع الموظفين في كافة القطاعات الحكومة والخاصة في المملكة العربية السعودية بداية من يوم 2 من شهر مايو بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، والتي تستمر حتى يوم الرابع من شهر مايو، وهي الإجازة الرسمية مدفوعة الأجور ضمن قائمة الإجازات الرسمية المستحقة في المملكة العربية السعودية لجميع الموظفين في كافة القطاعات، بالإضافة إلى الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، على أن يتم استئناف العمل والدراسة والعودة إلى الدوام مباشرة بعد انتهاء مدة الإجازة المحددة.
موعد الدوام الدراسي للطلاب بعد عيد الفطر 2022
العودة إلى الدوام بعد إجازة عيد الفطر 2022
وبناء على نظام العمل واللائحة المعتمدة رسميا في المملكة العربية السعودية من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية، فنجد أن الدوائر الحكومية في السعودية قد تم منحها إجازة رسمية كما يلي:-
- تبدأ من يوم 26 من شهر أبريل الموافق 25 من شهر رمضان
- والتي تنتهي رسميا في يوم السادس من شهر مايو والموافق يوم الخامس من شهر شوال 1443
- وبناء على ذلك فنجد أن تاريخ العودة إلى الدوام رسميا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك وموعد الإجازة المحددة يكون في يوم 7 من شهر مايو والموافق يوم السادس من شهر شوال
- على أن يتم استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة القطاعات المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
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