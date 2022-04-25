نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طلب تمويل إمكان الراجحي 2022 وأنواع التمويلات المتاحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة نحو طلب تمويل إمكان الراجحي كما أنها توفر إمكان لعملاء البنك السعودي بقيادة مصرف الراجحي لجميع المواطنين، ويمكن للعملاء بسهولة تقديم طلبات تمويل إمكان الراجحي من خلال تثبيت تطبيق إمكان الراجحي على أجهزتهم المحمولة في غضون دقائق قليلة كما يمكن للعميل التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي، باستثناء عدم الحاجة إلى ضامن أو تحويل راتب العميل ، وتمويل إمكان الراجحي ليس معقدًا ولكن في حدود إمكانيات الكثيرين، لذلك وعبر موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو طلب تمويل إمكان الراجحي.

طلب تمويل إمكان الراجحي

تتيح لك خدمة إمكان من مصرف الراجحي التقدم بطلب للحصول على تمويل، وإذا كنت مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا وترغب في القيام بشيء لا تسمح به ميزانيتك الشهرية، ستتم الموافقة عليه على الفور واليكم كافة التفاصيل ل طلب تمويل إمكان الراجحي في النقاط التالية:

1- من خلال التطبيق

قم بتنزيل تطبيق الراجحي موبايل.

التسجيل وإنشاء حساب في التطبيق.

سجل بياناتك وقدم المستندات المطلوبة عبر التطبيق.

سيرسل لك التطبيق قبول طلبك.

بعد ذلك يمكنك التحكم في مبلغ التمويل المناسب لك ، وكذلك مدة وطريقة الدفع.

توقيع عقد إلكتروني.

2- الاتصال بخدمة العملاء

يمكنك طلب تمويل من إمكان الراجحي عن طريق الاتصال بخدمة عملاء البنك على الرقم التالي: 8001241222.

3- الموقع الإلكتروني للبنك

ادخل إلى موقع مصرف الراجحي.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق الخاص بك.

انقر فوق كلمة المرور لتسجيل الدخول.

اختر القائمة الرئيسية ثم الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد طلب تمويل الراجحي.

أدخل التفاصيل الخاصة بك في النموذج ثم انقر فوق إرسال.

4- زيارة أقرب فرع

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل إمكان الراجحي من خلال الذهاب إلى أقرب فرع بنك، وتعبئة نموذج طلب التمويل والحصول عليه.

شروط تمويل إمكان الراجحي الشخصي

يعيش في المملكة العربية السعودية.

إذا كان موظفًا يجب ألا يتجاوز عمر آخر فترة 60 عامًا.

ألا يقل دخل الموظف السعودي عن 2000 ريال.

في حالة تقاعد مقدم الطلب ، يجب ألا يتجاوز عمر آخر فصل دراسي 70 عامًا.

أن لا يقل دخل المقيم عن 5000 ريال.

وافق البنك على بعض أصحاب العمل، يمكنك التحقق منهم لمعرفة ما إذا كان صاحب العمل أحدهم.

ألا يقل دخل المتقاعدين عن 1900 ريال.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي

إحضار وثيقة إثبات الدخل الشهري لمقدم الطلب بما لا يقل عن 5000 ريال.

إذا كان العميل مقيمًا فيرجى إحضار الهوية الشخصية أو إثبات الإقامة في الدولة.

املأ نموذج الطلب وقدمه إلى أحد موظفي البنك.

مميزات التمويل الشخصي

فترة سداد مريحة تصل إلى 60 شهرًا.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل مجلس إدارة مصرف الراجحي.

إذا تم استخدام التمويل في تداول السلع، فإنه يمنع تقلب الأسعار.

مميزات التمويل الإضافي

السداد المريح للتمويل بشروط تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

قيمة التمويل من 5،000 ريال إلى 1،500،000 ريال.

شروط التمويل الإضافي

يحمل الجنسية السعودية.

الحد الأدنى للراتب غير المحول للبنك 7000 ريال.

يتمتع موظفو تحويل الراتب العاملون في الحكومة وشبه الحكومية والقطاع الخاص بفترة خدمة شهرية مع البنك.

يجب أن يتراوح عمر الموظفين بين 20 و 60 عامًا لتحويل رواتبهم إلى البنك ، ويجب أن يتراوح عمر الموظفين الذين

لا يحولون أجورهم إلى البنك بين 25 و 60 عامًا.

مدة خدمة موظفي التحويل غير مدفوعة الأجر بالبنك 6 أشهر.

يجب ألا يقل عمر المتقاعدين عن 70 عامًا.

توافر تمويل قائم.

مميزات التمويل المُصغر

يمكن تقديمها بدون كفيل.

متاح للعاملين في جميع الصناعات دون الحاجة إلى جهه العمل.

يمكنك الحصول عليها دون تحويل راتبك إلى البنك.

وتتراوح الأسعار من 2000 ريال إلى 50 ألف ريال.

شروط التمويل المُصغر