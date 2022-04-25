تمويل منصة سلفة حتى 5000 ريال سعودي بدون تحويل راتب

تمويل منصة سلفة التي تعتبر من أولى المنصات الصغيرة في المملكة العربية السعودية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتمويل منصة سلفة، يرغب فيه الكثيرين في السعودية، حيث أنها تتميز إلى التقنيات الجديدة في تسعير الائتمان وعمليات التمويل لمساعدة العملاء على تحقيق خدمات مالية مستقلة، لتلبية احتياجاتهم الشخصية، لتطوير عمليات الخدمات المالية و لتسهيل المعاملات بسهولة بفضل التقنيات الحديثة، وهي مصممة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين المالية من خلال توفير تسهيلات تمويلية متنوعة.

تمويل منصة سلفة الفوري

تمويل منصة سلفة يتم بنظام سهل الاستخدام، ولا تحتاج إلى تحويل أو تحويل راتبك، حيث يحتوي النظام الأساسي على نظام متقدم يمكنك متابعته على الإنترنت، حيث تتوفر العديد من الخيارات، بسبب سهولة استخدامه والقدرة على شراء مجموعة متنوعة من المنتجات بسهولة مع الفاتورة.كن عميلاً لمنصة سلفا لتمويل احتياجاتك من ألف ريال، والاستفادة من أسعار الفائدة المخفضة، سيسمح لك النظام وتقنيته المتقدمة بالوصول إلى هذا الائتمان بسهولة والاستفادة من التمويل السريع، في يوم واحد أو في غضون ساعات قليلة، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن استعدادها لتقديم عروض وخصومات خاصة لعملائها لجعل المعاملات المالية أكثر راحة.

خطوات الحصول على تمويل منصة سلفة الفوري

حتي يتمكن المواطن من عمل تمويل منصة سلفة، سوف توضح لكم المنصة سلفة خطوات الحصول على تمويل فوري من منصة سلفا كما يلي:

الوصول إلى منصة سلفة المتاحة عبر الإنترنت.

اضغط بالنقر علي علامة التبويب المستخدمة طلبات التمويل وهي في أعلى الصفحة.

أدخل البيانات التي يحتاجها موقع منصة سلفة سواء كانت بريدًا إلكترونيًا أو رقم هاتف محمول أو كلمة مرور.

يجب عليك قبول الشروط والأحكام والنقر فوق الزر “إكمال التسجيل”.

بعد ذلك سترسل المنصة رسالة نصية لتأكيد رقم الهاتف، وبعد ذلك تحتاج إلى إكمال معالجة البيانات الشخصية وملء رقم الحساب المصرفي.

تحديد مبالغ تتراوح من ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال سعودي.

ثم حدد إجمالي عدد الأشهر المطلوب دفعها وعدد الأشهر المطلوب دفعها.

أخيرًا انقر فوق علامة التبويب طلبات التمويل.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفة

تضمن مويل منصة سلفا ميزات كثيرةحيث أن عملية التمويل دون تحويل الراتب المطلوب تحصيله، وهذا يعني أن المستفيد سيتمكن من الحصول على قرض شهري من منصة سلفا لحسابه البنكي ، وفقًا لشروط كل مشروع، للاستفادة من منصة Salfa ، يجب أن تستوفي الشروط التالية: