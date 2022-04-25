رقم برنامج ريف لدعم مشاريع الأسر المنتجة وطريقة التقديم 2022

أرقام برنامج ريف لدعم مشاريع المنازل الإنتاجية وكيفية التقديم لعام 2022، هناك طلب كبير على عدد برامج ريف الداعمة لمشاريع المنازل المنتجة من قبل الأسر السعودية وقادرة على تلبية الشروط المطلوبة للعمل الحر. كما تعمل المملكة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بجد لتوفير الدعم المالي اللازم للعديد من المشاريع التنموية في القطاع الزراعي وكذلك المنتجات ذات الصلة والمشاريع المختلفة تزويد هذه الأسر أو الأفراد بفرص عمل ودخل جيد في العديد من مناطق المملكة، وهو من شروط توافق المشروع مع إحدى مناطق الدعم المعلنة في المملكة، سنتعرف على برنامج ريف وكيف للتقدم لدعم الأسر المنتجة.

رقم برنامج ريف

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من الخدمات من خلال منصة ريف، لدعم أصحاب المشاريع الزراعية المختلفة في جميع أنحاء المملكة. بما في ذلك توفير رقم موحد لبرامج ريف التي يمكن الاتصال بها من جميع أنحاء المملكة. تقديم اقتراح أو شكوى أو طلب خدمة أو استفسار. عملاء الدعم الفني لبرنامج ريف ابحث عن حلول من خلال الإجابة على هذه الأسئلة وتمرير الرقم “1930”. يمكنك أيضًا الاتصال ببرنامج ريف من خلال صفحته على منصة تويتر.

مواعيد التواصل مع برنامج ريف في رمضان

أعلنت خطة ريف مواعيد الاتصال بمركز وحدة ريف خلال ساعات العمل المقررة خلال شهر رمضان، من الساعة 12 صباحا حتى 4 صباحا من الأحد إلى الخميس. ساعات المساء من 8:00 مساءا حتى 12:00 منتصف الليل دمج “1930”.

طريقة التقديم على مشروعات دعم ريف

يتم التقديم لمشروع الدعم الريفي من خلال موقع المشروع موقع المشروع، عن طريق إنشاء حساب وتعبئة البيانات لاستكمال ملف المستفيد يرجى تحميل المستندات المطلوبة.، يمكنك اتباع الخطوات التالية: