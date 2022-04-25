نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع إصدار الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين، أوضح محمد الزري المسؤول عن شؤون التعليم والمعلم أن هناك احتمالين لإجراء امتحان الترخيص المهني ومن لم يجتاز الامتحان من قبل سيستمر في الحصول على مكافآت سنوية، موضحا أن المعلمين الذين لا يجتازون الامتحان. الامتحان هذا العام في 2023 و 2024 مرتين في السنة لإجراء الامتحان يجب أن يجتاز الامتحانات العامة والخاصة حتى يصبح مرخصًا، مضيفًا أنه سيتم الاحتفاظ بالمكافآت السنوية للعامين الماضيين على النحو المنصوص عليه في المادة 34 (عام) من لائحة مهنة التدريس.

أهداف الحصول على الرخصة المهنية

على وجه الخصوص، كجزء من جهود مكتب تقييم التدريب والتعلم لضمان الجودة وإدارتها وتحسين المعايير التعليمية، مع التأكيد على مهنة التدريس باعتبارها أحد الانضباط الرئيسي وركيزة الجودة، كانت هناك زيادة ملحوظة في الطلب على امتحانات الترخيص المهني للمعلمين . ووزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تهتم بشدة بجعل التعليم أولوية في الخطة الاستراتيجية التي تعتزم المملكة تنفيذها بحلول عام 2030.

استمرار المكافآت السنوية لمن يفشل في امتحان الترخيص المهني هذا العام

زيادة التسجيل للحصول على الرخصة المهنية، زاد الطلب على امتحانات الترخيص المهني للمعلمين بنسبة 152٪ هذا العام مقارنة بالدورة السابقة حيث تم تصميم اختبارات الترخيص المهني لتحسين العملية التعليمية لتطلعات القادة الحكماء لتحسين جودة وملائمة التعليم العام ورؤية المملكة 2030. الترخيص المهني للمعلم هو سلطة خاضعة المعايير والضوابط الخاصة، التي يشارك أصحابها في أنشطة مهنية في مجال التعليم لمستوى ومدة معينة، هي أيضًا شرط للحصول على عنوان صادر عن وزارة التربية والتعليم، وهو قياس التعليم العام والخاص في جزأين، نفس الامتحان الأول يتعلق بنجاح امتحان التعليم العام و الإمتحان التخصصي للإمتحان التربوي الثاني معتمدة حاليًا في ما يصل إلى (38) تخصصًا.

شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

وضع مجلس تقييم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية سلسلة من الشروط التي يجب على أي شخص يريد أن يبدأ أو يرغب في مواصلة العمل في مملكة التعليم الالتزام بها من أجل الحصول على ترخيص رسمي لممارسة الأنشطة التعليمية في المملكة العربية السعودية. هذه الشروط هي كما يلي: