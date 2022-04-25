إعفاء الراجحي الجديد لعملائه| التقديم لطلب إعفاء من سداد باقي الأقساط

إعفاء بنك الراجحي والي يبحث عنه الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، والذي يعد واحد من الخدمات الذي يقدمها بنك الراجحي بهدف مساعدة المواطنين السعوديين في حياتهم، ويعد بنك الراجحي أحد أهم الشركات المصرفية في المملكة العربية السعودية، ويعرف عن بنك الراجحي الكم الهائل من الخدمات التي يتبنى تقديمها لأبناء المملكة العربية السعودية ومنها تقديم القروض دون وجود كفيل أو ضمان، وأكثر ما يميز مصرف الراجحي وجود عدد مختلف من الخدمات والتي تناسب كافة المطالب الخاصة بالأفراد، ومن خدماته التي قدمها هو الإعفاء والتي سوف نتعرف عليها في التالي، والتي قد أتاح الخدمة أمر من الديوان الملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بأمر اعفاء الراجحي من سداد باقي الأقساط للمواطنين المحتاجين.

إعفاء بنك الراجحي الجديد

من أهم ما قدمه مصرف الراجحي في الفترة الأخيرة من أجل مساعدة الأشخاص على تيسير أمور حياتهم، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اقتصاد جميع الدول جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد هي خدمة إعفاء بنك الراجحي، ويستطيع الفرد التقديم عليها من خلال الخطوات التالية:

فتح الموقع الرئيسي الخاص بمصرف الراجحي. إدراج صورة من البطاقة الشخصية السعودية أو نسخة من بطاقة الإقامة على الموقع من أجل الوثوق أنك الشخص المقدم، ومن أجل أن تستطيع الحصول على الموافقة على طلب الإعفاء يتم إدراج وثيقة من الجهة التي تعمل بها وهو ما يعرف بالرتبة الوظيفية ومفردات الدخل الشهري، وذلك من أجل الحصول على موافقة على طلب إعفاء.

الشروط التي يجب توفرها من أجل التقديم على طلب الإعفاء

يوفر بنك الراجحي مجموعة من القروض المتنوعة وعدد هائل من الخدمات للمواطنين وكذلك للمقيمين، ولكن أيضًا يضع مجموعة من الشروط من أجل إعطاء القرض مثل أي بنك في العالم، والشروط التي تم تحديدها من أجل الموافقة للفرد على طلب الإعفاء هي كالتالي:

أن يكون حدث للعميل إصابة أو حادث نتج عنه عجز دائم كلي في جسمه.

إذا توفي العميل لا قدر الله يسقط من عليه القرض.

اعفاء بنك الراجحي والذي قدمناه في مقالنا اليوم من أجل مساعدة الأفراد في الوصول إلى هذه الخدمة والشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الخدمة التي تقدم في السعودية، وكما عهدنا دائما أن المملكة العربية السعودية بكافة مؤسساتها تحاول جاهدة دائمًا في الوقوف بجانب أبنائها وتقديم يد العون لهم.