نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المكرمة الملكية معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجه الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، المسئولين إلى صرف معونة شهر رمضان المبارك 1443 لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي أثلج صدور ألاف الأسر في المملكة بعد صدور الأوامر الكريمة بصرف المكرمة الملكية اليوم للأسر الضمانية، وهو ما كان مرتقب خلال الأسابيع الماضية وبالتحديد منذ منتصف شهر رمضان، حيث كثرة الأسئلة عن موعد صرف المكرمة ومن الفئات التي ستشملها، بعد إطلاق نظام الضمان المطور ودعوة المواطنين من ينطبق عليهم الشروط إلى التسجيل في طلب المعاش الضماني.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

أشارت العديد من المصادر ومنها البيانات التي وردت ضمن الإعلان الرسمي عن صرف المكرمة الملكية أنه خلال الساعات القادمة سوف يتم البدء في إيداع معونة رمضان في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من معاش الضمان الاجتماعي ويشمل ذلك، مستفيدي الضمان الاجتماعي بالنظام القديم والنظام الجديد المطور، وبالتالي سيكون بإمكانية الجميع الحصول على مبلغ معونة شهر رمضان على حسب قيمة الحد المالي الأقصى المخصص لكل فرد.

مبلغ معونة شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان

وجه خادم الحرمين الشريفين المملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، بان يكون قيمة معونة شهر رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، بقيمة 1000 ريال للعائل، و صرف 500 ريال للتابع، ويمكن معرفة القيمية الإجمالية عبر الدخول على منصة الدعم والحماية للمستفيدين الجدد من النظام المطور، أو من قاموا بالتسجيل من النظام القديم، والتحقق من عدد المستفيدين وفق نتائج الأهلية على حساب رب الأسرة، وبالتالي يقوم بحساب قيمة المكرمة أو المعونة التي سيتم إيداعها في الحساب الخاص به.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

المشمولين بصرف المكرمة الملكية 1443

أكد البيان الرسمي أن جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم سيحق لهم الحصول على المكرمة الملكية، وصرف معونة شهر رمضان 1443، وكانت وزارة الموارد البشرية كانت قد أعلنت عن إيداع معاشات الضمان الاجتماعي للنظام المطور منذ ساعات، قبل أن يتم الإعلان اليوم عن إيداع المكرمة الملكية، وهو ما دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لنشر رسالة الشكر والتقدير الموجه للمقام السامي على تلك البادرة الكريمة والغير مستغربة، داعياً الله عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية.