نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الضمان الاجتماعي المطور” موعد صرف معونة شهر رمضان والمبلغ المستحق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور ما هو وما الهدف منه والفرق بينه وبين نظام الدعم القديم، وهنا تجدر الإشارة إلى انه نظام قد اعتمدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقاً إلى المرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442هجرياً، بحيث انه يهدف إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في دعم الأسر الأشد احتياجاً والأكثر تأثراً بالتطورات الاقتصادية المتلاحقة بالمملكة، وهنا يتضح الفرق بينه وبين نظام الضمان القديم وهو أن النظام المطور ذات رؤية موسعة، في تقديم الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إلى جانب خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وقد سبق وأوضحنا لكم ما هي شروط الأهلية والاستحقاق.

الضمان الاجتماعي المطور موعد الصرف ومبلغ الدعم:

حيث قد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم 25 أبريل 2022 الموافق 24 رمضان 1443 بصرف معونة شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بأكثر من ملياري ريال، بحيث يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي للعائل و 500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة، بحيث يمكنك متابعة حسابك البنكي المرتبط بحساب الدعم من الآن وحتى نهاية اليوم لمتابعة صدور الدفعة.

بأكثر من ملياري ريال .. #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.https://t.co/kxr0wEGaG3#واس pic.twitter.com/ubKhlA1Qtn — واس الأخبار الملكية (@spagov) بأكثر من ملياري ريال .. #خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.https://t.co/kxr0wEGaG3#واس pic.twitter.com/ubKhlA1Qtn — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 25, 2022

أهداف الضمان الأجتماعي الجديد 1443:

وبعد أن سبق ووضحنا لكم رابط وخطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 والذي تقرر مد فترة التسجيل به إلى تاريخ 5 / 4 /144 هجرياً والموافق 30 /10 2022 ميلادياً، نقدم لكم من خلال هذه الفقرة ما هي الأهداف التي تسعى الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيقها من خلال إصدار هذا النظام الجديد، من أجل تحقيق المحاول الثلاث التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في ظل رؤية 2030 وهي (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).