نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر وشروط الحصول على الخدمة في المقال التالي
استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر ، قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمات إلكترونية مميزة على منصة أبشر، يمكن من خلالها استخراج إذن لإصلاح المركبة، وسوف نتناول في هذا المقال خطوات استخراج إذن اصلاح المركبة عبر منصة أبشر ببساطة، وقد تم إنشاء هذه الخدمة للتقليل من الازدحام في المكاتب ومنع انتشار فيروس كورونا.
خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر
قامت إدارة المرور في المملكة بالنشر على حساب تويتر خطوات استخراج إذن إصلاح مركبة للمواطنين، ويمكنك القيام بذلك عبر عدة خطوات سهلة وبسيطه.
- إذا كنت تريد الحصول على إذن إصلاح المركبة فكل ما عليك فعله هو زيارته منصة أبشر ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على اختيار الخدمات واختار إدارة المركبة.
- قم بعدها باختيار المركبة المطلوبة لكي تستطيع استخراج التصريح لها وإصدار الأذن اضغط على تأكيد الطلب.
- ستصل لك بعد ذلك رسالة نصية بها الرقم المرجعي لإذن الإصلاح عليك بالتوجه إلى الورشة ومشاركة هذا الرقم المرجعي لكي تتمكن من عمل الإصلاح والصيانة ببساطة.
- عليك زيارة الورشة المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح ثم شارك الرقم المرجعي الخاص باذن الإصلاح مع هذه الورشة ليتم تقديم الخدمة التي تريدها وإصلاح المركبة.
ما هي شروط الحصول على خدمة إذن لإصلاح مركبة إلكترونيا
تتيح منصة أبشر الحصول على إذن الإصلاح من خلال توافر مجموعة من الشروط والتي من أهمها:
- أن يكون المستفيد من هذه الخدمة لم يتم إلقاء القبض عليه ضمن نظام المطلوبين.
- بالنسبة للمركبة التي تريد اصلاحها لا يجب أن يكون لها أي تعاميم مطلوبة لنقل الملكية أو سرقة.
- عند طلب إصدار الإصلاح والتقديم له يجب أن يقوم المتقدم بإصدار إصلاح الحادث المسجل ويتحقق من قواعد العمل.
- فترة التقديم تكون خلال 90 يوم من وقت وقوع هذا الحادث.
- إذا تعرض المستفيد الحادثتين يتم إصدار ورقة مركبة خاصة بكل حادث على حدة، حيث يمكن إصدار أكثر من ورقة في نفس الوقت.
- لا يمكن أن يتم التقديم على أكثر من طلب لنفس المركبة التي تريد اصلاحها في نفس السنة.
طريقة طباعة ورقة إصلاح من نجم
- شركة نجم لها العديد من خدمات التأمين حيث تقوم بعمل عروض مميزة على الموقع الرسمي بها ويمكنك طباعة النماذج والاشعارات الخاصة بطلب إصلاح نجم.
- تستطيع إصدار تقارير الحوادث المرورية والمستندات الخاصة بورق إصلاح المركبة وهي من الشركات المميزة في التأمين للمركبات داخل المملكة كما أنها معتمدة من إدارة المرور والحكومة في المملكة العربية السعودية.
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