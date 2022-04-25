كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان 1443 وشروط الدعم النقدي والسكني والإيجاز

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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان 1443- 1444، هذه المنصة التي تم انطلاقها لخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية في توصيل الدعم لمستحقيه ويختلف معايير الدعم المقدم من منصة جود الإسكان ما بين توفير مسكن وبين الدعم الإيجاري بالإضافة إلي المساعدات الخيرية والتي تأتي ضمن التعاون بين المنظمات الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إلي جميع الأسر التي تعاني من ضيق الرزق والأسر الفقيرة، لذا نقوم بالتوضيح الآن عبر موقع ثقفني خطوات التسجيل في منصة جود الإسكان، وأهداف المنصة الإلكترونية وبرنامجها.

كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان 1443

أتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية التسجيل في منصة جود الإسكان والاستفادة من مبادرات الدعم والخدمات الجديدة المقدمة إلى أبناء هذا الوطن من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة تتم كالآتي:

الدخول على رابط منصة جود الإسكان. الضغط على كلمة”تسجيل مساهم” من القائمة الرئيسية. تسجيل (الاسم كامل، رقم الهوية الوطنية). كتابة معلومات الإتصال (البريد الإلكتروني، رقم الجوال). تسجيل كلمة السر (كلمة السر، إعادة كلمة السر). إتمام عملية التحقق (أدخال الرمز المرئي). الضغط علي (طلب التسجيل).

أهداف منصة جود الإسكان

تهدف المنصة الإلكترونية جود الإسكان بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمملكة إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في زيادة معدل الاستقرار في حصول المستفيدين على الدعم السكني وزيادة نسبة التملك بالإضافة إلي تفعيل دور المؤسسات والشركات في التكاتف والتعاون في مجال الإسكان للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلي زيادة مشاركة المجتمع في الدعم السكني الخيري، والذي يأتي ضمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

برامج منصة جود الإسكان

دعم الإيجار: تهدف المنصة في تمكين المؤسسات الخيرية دعم وسداد الإيجار للمواطنين من خلال شبكة إيجار والتي تتم عن طريق رفع المواطن البيانات والمعلومات الخاصة به على المنصة الإلكترونية وبعد التأكد من صحة البيانات تتم عملية السداد. دعم توفير المسكن: تقوم المنصة بدعم الأسر المستحقة للدعم من عن طريق (دعم مادي، دعم فواتير الكهرباء، دعم فاتورة المياه، دعم الأراضي السكنية، دعم مواد البناء، دعم الوحدات السكنية) وذلك من خلال المشاريع السكنية المخصصة إلى الأسر الفقيرة.

تقوم منصة جود الإسكان بمتابعة الحالات المتقدمة للحصول على الدعم والتأكد من صحة المعلومات والبيانات المسجل من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فيما نشرت منصة جود الإسكان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي توتير فيديو توضح فيه ارتفاع الدعم المقدم من جود الإسكان.



شروط الاستفادة من خدمات منصة جود الإسكان

ينبغي علي كل شخص ينطبق عليه شروط منصة جود الإسكان الدخول علي المنصة الإلكترونية والتسجيل للاستفادة من الخدمات الكثيرة التي توفرها المنصة الإلكترونية وخاصة الفئات المستحقة للدعم ممن من يتناسب دخلهم الشهري مع حد الدعم، والمسجلين في بوابة سكني التابعة لوزارة الإسكان ومن ليس لهم محل أقامة وحالات عديدة يمكنهم التسجيل في منصة جود الإسكان 1443.

رقم منصة جود الإسكان

يمكنكم التواصل مع منصة جود الإسكان عن طريق عدة طرق مختلفة من أجل الإستفادة من الكثير والكثير من الخدمات التي تقدمها المنصة والتي تشترط فيها أن يكون المستفيدين من أبناء الوطن السعودي، حيث أن أبرز طرق الإتصال هي التالي:

رقم منصة جود: 6291745.

الموقع الإلكتروني: [email protected]

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