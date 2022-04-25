نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب معونة من الديوان الملكي السعودي مساعدات مالية للمواطن شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب معونة ومساعدة مالية من الديوان الملكي خلال شهر رمضان حيث أن المساعدات المالية التي تقدمها وطريقة التقدم للحصول على قطعة أرض كمنحة مجانية لبناء سكن لائق يوفر حياة كريمة مليئة بالخير بالإضافة إلى المساعدة في سداد الديون والقروض المصرفية لمن لا يستطيع سدادها والوفاء بالدفع كما ذكرنا سابقاً موضوعنا الذي سوف نتحدث عنه اليوم وسوف نقوم بشرح لك أفضل الطرق وأسرعها وأفضلها لتقديم طلب للحصول على المعونة المالية، وكذلك تقديم طلب منح أرض من الديوان الملكي، كما يقدم الديوان الملكي السعودي هذه المنح والدعم والمعونات والمساعدات للمواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجها وكذلك للمقيمين الذين يعانون من ظروف طارئة خاصة غير قادرين على سداد ديونهم والقروض التي حصلوا عليها من البنوك.

طلب معونة من الديوان الملكي السعودي

مع بداية انتشار فيرس كورونا المستجد والظروف الاقتصادية التي أعقبته في العديد من القطاعات، ونتيجة لذلك تأثرت فئات من المواطنين بطريقة سلبية بهذا الوباء في إدارة شؤون حياتهم والمعيشة من الأساسيات، وواجهوا تلك الظروف القاسية، فما كان من الديوان الملكي إلا أن الحكومة السعودية تلبي طلبات تلك الفئات إلا بعد دراسة المتقدمين للحصول على المساعدة المالية والمعونات والمنح المقدمة سواء كانت مالية أو منحة أرض على حساب المملكة العربية السعودية وكذلك سداد ديون المدينين والقروض المتأخرة.

الديوان الملكي طلب مساعدة مالية للمواطن

يمكن تقديم المواطن السعودي طلب إلى الديوان الملكي للحصول على مساعدة مالية ومصاريف علاجية والحصول على مساعدة في سداد ديون وقروض، وكذلك الحصول على منحة قطعة أرض سكنية مجانية لإنشاء سكن لائق يوفر الاستقرار، للعائلات المحتاجة والظروف التي يتعرض لها مقدم الطلب، ودعم الطلب بوثائق تؤكد هذه الظروف الطارئة، ويرسل الطلب بالبريد على العنوان البريدي للديوان الملكي السعودي. يقوم القائمون على شؤون الديوان الملكي بدراسة هذه الطلبات وابداء الرأي فيها، بعد التأكد من صحة البيانات المرفقة والمعلومات الموضحة بهذا الطلب.

التواصل مع الديوان الملكي للاستعلام والشكوى

يمكن للمواطن السعودي التواصل مع خدمة عملاء الديوان الملكي للاستعلام أو تقديم شكوي من خلال الخطوات الآتية:

الإرسال عبر البريد: الهدى 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.

الإيميل الرسمي: [email protected]

الاتصال من خارج المملكة على 920030003.

الاتصال من داخل المملكة على الرقم 8004000000.

مساعدات الديوان الملكي السعودي للمواطن

يقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات والمعونات للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية وتتلخص المساعدات في: