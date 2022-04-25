انت الان تتابع خبر النيابة العامة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين: هذه الممارسات الشائعة تستوجب السجن 15 عامًا وغرامة مليونية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيرا شديدا يتعلق بخطورة التورط في أي أعمال أو ممارسات، تأتي ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص أو استغلالهم في التسول.

ونشرت النيابة، على حسابها في “تويتر”: “يُحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول”.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن مثل هذه الأفعال تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتابعت النيابة العامة أن عقوبة التورط في مثل هذه الممارسات تشمل السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال.