انت الان تتابع خبر قرار هام وعاجل يتعلق بصرف الراتب قبل العيد في السعودية .. هل يتم مضاعفته؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يشغل تفكير العديد من مواطني ومقيمي السعودية سؤال متى هو موعد نزول راتب رمضان، خصوصا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، وقرب حلول عيد الفطر والذي يرتفع فيه المصاريف.

لذلك ينتظر العديد من المواطنين في مختلف القطاعات سواء خاص أو حكومي بالمملكة نزول الراتب بفارغ الصبر، وذلك ما سوف نقدمه لكم في هذه السطور عبر موقع اثراء بالتفاصيل.

أعلنت وزارة المالية عن موعد نزول الرواتب لشهر أبريل في يوم 27 من كل شهر ميلادي، كما حددت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية موعد نزول راتب رمضان لموظفي الدولة في مختلف القطاعات ولم تتواجد أي اخبار تتعلق بمضاعفة الراتب للموظفين

موعد نزول رواتب القطاع الحكومي في شهر رمضان

موعد الصرف يبدأ من يوم 27 أبريل 2022 موافق يوم 26 رمضان 1443.

كما في يوم 29 من شهر مايو 2022 الموافق 28 شوال 1443 هجريا.

موعد صرف شهر يونيو يوم 28 يوافق يوم 29 من ذو القعدة 1443.

بدء إيداع راتب شهر يوليو يبدأ من يوم 28 يوليو الموافق يوم 29 من ذي الحجة 1443.

موعد نزول رواتب القطاع الخاص في شهر رمضان

يبدأ نزول رواتب القطاع الخاص في شهر رمضان يوم 27 أبريل 2022 موافق يوم 26 رمضان 1443.

راتب شهر مايو يبدأ من يوم 26 الموافق 26 شوال 1443.

راتب شهر يونيو يبدأ في يوم 27 موافق 28 ذو القعدة 1443.

راتب شهر يوليو يبدأ يوم 27 يوليو 2022 يوافق يوم 28 ذو الحجة 1443.

والجدير بالذكر موعد راتب صرف الرواتب في شهر رمضان في تاريخ 26 مايو 2022، موافق هجرياً يوم 25 شوال 1443 لمختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن راتب شهر رمضان 2022

يحق لجميع موظفي دولة المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات الاستعلام عن راتب رمضان من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

اضغط على زر تسجيل دخول.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك لإتمام عملية التسجيل.

اضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية واستعلم عن الراتب.

اكتب رقم الهوية الخاص بك واضغط على زر بحث.

بذلك سيظهر أمامك نافذة بها البيانات والاستعلام بالتفصيل.

متوسط الرواتب الشهرية بالمملكة

تباين في وقت سابق أن الرواتب الشهرية لموظفي المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات خاصة قطاع المالية والمحاسبة تترواح الرواتب من بين 12 ألف ريال سعودي، و17.5 ألف ريال سعودي، ومتوسط رواتب المحاسبة يبلغ إلي 24 ألف ريال سعودي ومتوسط راتب المحاسب يبترواح من 17.5 ألف ريال سعودي