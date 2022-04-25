نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 – 1444 خطوات تفعيل الخدمة بالخطوات

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عمر شويل - جدة نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 – 1444 وخطوات تفعيل الخدمة بالخطوات التي قامت به وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتوفير اكثر من موقع للخدمات الإلكترونية من ضمنها منصة فارس ليتم تسهيل كافة الخدمات للمعلمين والمعلمات من ناحية النقل الداخلي والخارجي والاستعلام أيضا عن العلاوات السنوية لهم وغيرها من الخدمات الأخري وفي هذا المقال يتم معرفة طريقة بدل ترحيل من نظام فارس الإلكتروني.

نظام فارس طلب بدل ترحيل 1443 – 1444

يعتبر نظام فارس من المواقع الإلكترونية التي تعمل لصالح المعلمين والمعلمات حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار ذلك الخدمة الجديدة ليتم من خلالها الحصول علي المستحقات المالية والترقيات للكوادر الإدارية من بلد إلي اخري من اجل الاستفادة لذلك يلزم التسجيل في نظام فارس طلب بدل ترحيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول أولا علي منصة نظام فارس.

يتم اختيار مستخدم جديد.

القيام بكتابة جميع البيانات المطلوبة التي تكون عبارة عن

الرقم الخاص بالسجل المدني.

الرقم الخاص بالا يبان الذي يتم استقبال الراتب علية.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف.

ثم الضغط علي إرسال.

رابط التسجيل في نظام فارس طلب بدل ترحيل

يتاح ويستطيع جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم السعودية تفعيل تلك الخدمة والدخول عليها والتسجيل فيها من خلال هذا الرابط يتاح ويستطيع جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم السعودية تفعيل تلك الخدمة والدخول عليها والتسجيل فيها من خلال رابط نظام فارس.

خدمات نظام فارس

وزارة التربية والتعليم السعودية تقدم للسادة المديرين والموظفين العاملين بها العديد من تقديم الخدمات لهم ليكون ذلك عن طريق منصة نظام فارس الإلكترونية ونعرض لكم بعض الخدمات والمزايا للموظفين بجانب خدمات المديرين لكي تكون علي النحو التالي:

نظام ومزايا الموظفين.

خدمة التقاعد.

استفسار حول الطلبات المعلقة.

خدمة لطلب الفواتير خارج ساعات العمل.

طلب تغير بداية الإجازة.

يمكنكم التعرف علي ترقيات نظام فارس.

خدمة الاستعلامات عن السجلات التاريخية للموظف.

الاستعلام عن قسائم الدفع.

خدمة تطبيق البدلات.

طلب الإجارة إلغاء أو أمداد.

اترك خدمة التطبيق.

نظام خدمات المديرين

نتائج النقل الداخلي والخارجي في نظام فارس.

في الإبلاغ عن غياب الموظفين.

متابعة طلب منحه للموظف.

توجيه الاستفسارات عن الاجازة للموظفين مباشرة.

خدمة استفسارات الموظفين.

يمكنكم من خلال نظام فارس معرفقة الرتبة والعلاوة.

الرقم المجاني الموحد لنظام فارس

قد يواجهنا أحيانا العديد من المشاكل غير زيارة منصة نظام فارس كما يلزم الاستفسار عن معرفة أمر معين لذلك تم أتاحت هذا الرقم 19996 ليتم الاتصال علية بالمجان للموظفين ليتم التواصل مع خدمة العملاء.