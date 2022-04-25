نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية توضح في الفترة الأخيرة عن إجراءات تسجيل وتوثيق عقد المشترك داخل نظام التأمينات الاجتماعية، وهذا بناءا على تدشين المؤسسة لتطبيق “تأمينات” وهذا لجميع العملاء المستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأضاف إلى ذلك أن يمكن علي جميع المواطنين السعوديين المستفيدين الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية، وهذا لكي يتم تسهيل وتبسيط كافة الأمور، ولذلك سوف نقوم من خلال موقع ثقفني بتوضيح التسجيل بنظام التأمينات الاجتماعية، وأكد على أن نقوم بعرض الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية بالمملكة.

التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع تويتر الخاص بها، لجميع العملاء المستفيدين على أن مدة التوثيق الخاصة بالعقود 7 أيام من أثناء رفع طلب التسجيل الخاص بالعملاء السعوديين، ولذلك تم الايضاح على أن يمكن للعملاء التسجيل عن طريق المنشأة، وبناءا على ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل في منصة أبشر الإلكترونية، وهذا لكي يتم توثيق العقد.

عقود العمل للمتقدمين الجدد بالتأمينات:

إذا كانت الموافقة على العقد، سوف يتم اكتمال التسجيل داخل المنشأة، وبناءا علي ذلك سوف يتم لصاحب العمل الاطلاع على بيانات المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية، ولذلك أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات علي أن في حابه رفض المشترك للعقد أو انتهاء المدة النظامية للتوثيق، وهذا خلال 7 أيام.

وقد تجد الإشارة إلى أن بيانات المشترك في حالة عدم ظهورها لدى صاحب العمل، يلزم على المشترك إعادة التسجيل مرة أخرى داخل نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية، وأضاف إلى ذلك إذا كانت تم انتهاء المدة النظامية لتوثيق العقد، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة إعادة تسجيل المشترك مرة أخرى، وبناءا على ذلك يمنح 7 أيام إضافية للتوثيق.

الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن انجاز أكثر من 4.6 ملايين معاملة إلكترونياً داخل السعودية، وأكد على أن حوالي 10 مليارات ريال سعودي مخصص مجموع مصروفات المنافع التأمينية، وأضاف إلى ذلك أن تجاوزت زيارات البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الفترة الأخيرة حوالي 2.9 مليون زيارة، وأكد على أن عدد المسجلين الجدد حوالي 227 ألف مستفيد جديد .

ومن الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية بالمملكة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، حيث أن تجاوز عدد تعاريف المعاش المصدرة من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة حوالي 176 ألف تعريف، وأكد علي أن يكون عدد المكالمات الواردة التي تصل إلى مركز الاتصال في شهر مارس الماضي 2022م أكثر من 125 ألف مكالمة، وأضاف إلى ذلك أن عدد تحمل الدخول على موقع المؤسسة أكثر من 141 ألف تحميل.