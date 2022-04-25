بأقساط ميسرة 20,000 ريال تمويل بدون كفيل بموافقة فورية بلا رسوم إدارية

بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات يمكن في الفترة الراهنة الحصول على تمويل بدون كفيل غارم حتى مبلغ 20,000 ريال سعودي حيث يمتاز التمويل بالسيولة النقدية بدون شروط معقدة لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث يحتاج التمويل الأصغر توفير راتب ثابت من 5000 ريال مع إحضار تقرير جهة العمل على الأقل ثلاثة أشهر سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة مع توفير إيضًا العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 22 سنه كحد أدنى للعمر بموافقة فورية من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية ويتم التقديم للحصول على طلب التمويل الشخصي بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم إدارية بفترة سداد مرنة للجميع ومتوافق مع الشريعة الإسلامية عبر شركة اليسر للتمويل.

شروط أساسية للحصول على التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر

قدمت شركة اليسر للتمويل في السعودية الآن تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية كذلك بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية إضافية تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة حيث مسموح التقديم حتى 65 سنه مع منح ميزة إضافية مخصصة للعسكريين حيث متاح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة كالتالي:

في البداية شرط أساسي أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام حتى 60 عام للحصول على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل.

شركة اليسر للإجارة والتمويل تعطي التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية إضافية على التمويل بشرط توفير مدة عمل خدمة 3 شهور في أي قطاع من القطاعات المتاحة بالسعودية.

كذلك التمويل يطلب دخل شهري ثابت لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية للموافقة على التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل.

كافة المميزات التمويلية المقدمة للأفراد عبر قرض شركة اليسر للتمويل