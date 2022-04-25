نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع دعم برنامج ريف في حسابات المستفيدين البنكية اليوم في المقال التالي

أعلن برنامج ريف اليوم أنه تم إيداع مبالغ الدعم، ومن المعروف أن تنفيذ عملية إيداع المبالغ تختلف أوقاتها من بنك إلى آخر في حسابات المستفيدين، ومن الجدير بالذكر أن برنامج ريف هو برنامج مخصص لدعم المزارعين وجميع أسرهم الريفية المنتجة حيث يتم دعم الأسر المنتجة شهريا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، ويجب ألا يتجاوز قيمة الدعم للمستفيدين قيمة رأس المال للمشروع، ويجب أن يكون كحد أقصى 54 ألف ريال في السنة. أهداف برنامج ريف أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة سابقا أن أهداف برنامج ريف هي: تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

زيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة، حيث يتم استقبال طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج.

تقديم الدعم المادي المباشر، وتقديم برامج تطويرية للمزاراعين بعد مراجعة جميع طلباتهم. شروط القبول في برنامج ريف يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة التنقل.

بجب أن يكون المتقدم لبرنامج ريف شاغل أحد المهن الزراعية التي أعلن عنها البرنامج، ويجب أن يكون متابع لجميع مهامها بنفسه.

يجب أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

يجب على المتقدم أن لا يشغل أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6 آلاف ريال.

يجب ألا تزيد مجموع برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها المتقدم عن ثلاثة برامج، ويجب ألا يزيد إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54 ألف ريال سنويا لجميع البرامج. طريقة التسجيل في برنامج ريف يجب الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

اضغط على أيقونة أبدأ بطلب الدعم، ثم قم بالضغط على خيار جديد.

ستنتقل بعد ذلك إلى صفحة جديدة لتسجيل بياناتك، قم بملء جميع البيانات الموجودة، ثم اضغط على كلمة التالي.

ستصلك سالة نصية على رقم جوالك المسجل، بها رمز التحقق.

قم بتسجيل رقم التحقق، وادخل رقم حسابك البنكي الرسمي.

قم بتحديد القطاع الذي ترغب في الحصول على الدعم به، ثم اضغط على إرسال الطلب. عمر شويل - جدة إيداع دعم برنامج ريف في حسابات المستفيدين البنكية اليوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيداع دعم برنامج ريف في حسابات المستفيدين البنكية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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