نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معونة الملك سلمان خادم الحرمين لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السيد (أحمد الراجحي) بالإعلان عن صرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز معونات بأكثر من 2.2 مليار ريال، معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ وقال الوزير في بيان يوم الاثنين، إن مستفيدي الضمان الاجتماعي سوف يحصلوا على 1000 ريال سعودي للعائل، و500 ريال سعودي للتابع، ومن المتوقع إيداع مبالغ المعونة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة بتاريخ اليوم.

معونة الملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية قد أعلنت عن شروط الضمان الاجتماعي بالعام الهجري 1443 للموظف الجديد المقيد بالمملكة، ونظام الضمان الاجتماعي هو نظام مُقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يتضمن مبلغاً مالياً يتم صرفه بشكل شهري للمستفيدين والمستحقين من الضمان.

حيث بدأت الوزارة العمل على صرف هذه المبالغ المالية للمستفيدين من أموال الزكاة التي يتم جمعها من الشركات والمؤسسات، وذلك في إطار سعي وتقدم الوزارة لتقديم الدعم المالي للمستحقين المتوافقين مع الشروط التي تم الإعلان عنها.

دعم مالي للمواطن من الملك سلمان خادم الحرمين

قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة شهر رمضان ودعم مالي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور 1443 هـ بمبلغ 1000 ريال سعودي للعائل و500 ريال سعودي للتابع، ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من 2مليار ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة، ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة وغير المستغربة دعما للمواطن السعودي في المملكة العربية السعودية، داعيًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل ما تم تقديمه في ميزان حسناته.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروط للحصول على معونة الضمان الاجتماعي للمواطن وتتلخص هذه الشروط في الآتي:

يجب على أي مستفيد أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم ليس لديه اصول أو أملاك أو عقارات او ما شابه ذلك.

يجب أن يقل الدخل الشهري للمستفيد المستقل عن 1100 ريال سعودي وعن التابع 500 ريال سعودي.

ألّا يكون المستفيد متواجد حاليا في دار الإيواء.

يستحق معاش الضمان الإجتماعي زوجة السعودي والمطلقة والأراملة بشرط أن تكون مقيمة في المملكة إقامة دائمة.

يحصل على معاش الضمان الإجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الأرامل والأيتام.

أن تكون بطاقة التنقل سارية للمستحق من معاش الضمان الإجتماعي.

التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير للتسجيل في الضمان الإجتماعي تتلخص هذه المعايير في التالي: