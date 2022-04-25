رابط التسجيل في ريف الدعم المادي من أبرز الأمور التي يبحث عنها الكثيرين فبرنامج ريف أحد البرامج التنموية الموجهة للريف أطلقتها الحكومة السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 من أجل تنمية القطاع الريفي والعمل على رفع مستوى المعيشة للمزارعين والأسر المنتجة وغيرهم لرفع الإنتاجية لصغار المزارعين والاتقاء بهم للتحسين من الإنتاج.

#برنامج_ريف ماهو مجرد برنامج دعم مباشر!

٧٠٪ منه يخدمك مزارعنا الغالي بمبادرات ومشاريع متعددة#عطاء_ونماء pic.twitter.com/RDMSSNzKpM — برنامج ريف (@ReefSaudi) #برنامج_ريف ماهو مجرد برنامج دعم مباشر!

٧٠٪ منه يخدمك مزارعنا الغالي بمبادرات ومشاريع متعددة#عطاء_ونماء pic.twitter.com/RDMSSNzKpM — برنامج ريف (@ReefSaudi) April 4, 2022

رابط التسجيل في ريف الدعم المادي

سهلت شبكة الإنترنت كافة التعاملات في المملكة فبات جميعها إلكترونية . فيمكن لأي شخص إنهاء الخدمات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان . فقدت أتاحت التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف من خلال التسجيل أولُا في منصة ريف بالخطوات الآتية:

التسجيل في دعم ريف

الدخول إلى منصة ريف

من أعلى الصفحة النقر على ” التسجيل كأسرة منتجة “. ثم النقر على سجل الآن.

ثم أدخل البيانات المطلوبة وتشمل كتابة الاسم رباعي ثم إدخال رقم السجل المدني أو رقم الإقامة.

تحديد الجنسية والجنس ذكر أو أنثي. وتاريخ الميلاد وحدد العمر بالأرقام ثم حدد الحالة الاجتماعية .

ثم أدخل بيانات الحالة الصحية وحدد عدد أفراد الأسرة بالأرقام.

ثم أدخل رقم الهاتف ورقم أخر .

ثم الإجابة على سؤال هل أنت موظف أو موظفة ؟

ادخل مصدر الدخل والمؤهل الدراسي وحدد نوع السكن وإدخال المنطقة الإدارية .

ثم إرفاق الهوية الوطنية وكارت العائلة . ثم يطلب منك إرفاق عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء أو صك البيت.

ثم إرفاق الدخل وتحديد النشاط وكتابة نبذة مختصرة عن المشروع وحدد سنوات الخبرة بالأرقام.

إدخال حسابات التواصل الاجتماعي.

إرفاق صورة المنتج .

إرفاق وثيقة العمل الحر.

ثم إدخال كل البيانات اللازمة. ثم تتلقى رسالة بها كود التفعيل .

بعد الانتهاء من كل الخطوات قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى منصة ريف بحسابك.

من ثم أدخل رقم الحساب البنكي بذلك يكون قد تم تفعيل الحساب بشكل آلي.

انقر على التقديم على برامج التنمية الريفية .

يُشترط التسجيل في ثلاث برامج فقط من برامج الدعم المادي .

شروط التسجيل في برنامج ريف