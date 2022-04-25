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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف 1443- 1444 reef.gov.sa الذي أصبح محل بحث الملايين في المملكة العربية السعودية الراغبين في التسجيل في المنصة الإلكترونية ريف التي انطلقت من قبل وزارة المياه والزراعة والبيئة في المملكة من أجل مساعدة ودعم العاملين في القطاع الزراعي بالإضافة إلي دعم العاطلين، لذا نوضح لكم من خلال هذا التقرير شروط التسجيل في منصة ريف وطريفة التسجيل.

طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف 1443- 1444 reef.gov.sa

تتمثل خطوات التسجيل في برنامج دعم ريف للأسر المنتجة للاستفادة من الدعم المالي المقدم في التالي:



الولوج إلي رابط برنامج ريف للأسر المنتجة.

للأسر المنتجة. النقر على أيقونة”أنشاء حساب جديد”.

تسجيل البيانات المطلوبة (رقم الهوية، الجنسية، الجنس).

إنشاء كلمة مرور جديدة.

تسجيل تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الجوال.

استقبال كود التسجيل على جوالك ووضعة في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة تسجيل.

النقر على طلب الدعم.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.



ينبغي أن يكون عمر المستفيد يتجاوز 21 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري يتجاوز 6 آلاف ريال سعودي.

توافر حساب بنكي للمستفيد.

أن يكون المستفيد متواجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب عدم استفادة المتقدم من أي برامج تمويلية أخري.

ينبغي أن يكون المستفيد يعمل بمهنة تخص مجال الإنتاج الزراعي.

يجب أن لا يكون المستفيد لديه وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

كم دعم ريف للأسر المنتجة

تقدم الحكومة السعودية العديد من البرامج الدعم التمويلي للمواطنين السعوديين ومن أبرز أنواع الدعم المنطلق حديثا هو دعم ريف للأسر المنتجة والذي يهدف إلي رفع المستوي الاقتصادي والمعيشي للأسر المنتجة، حيث يتم صرف مبلغ يقارب 45 ألف ريال سعودي للمستفيدين من هذا الدعم وحددت الحكومة مواعيد الصرف والمقرر له أول أيام الشهر الميلادي وحتي يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

رقم دعم برنامج ريف الموحد

أطلقت وزارة البيئة والمياه بالمملكة العربية السعودية رقم مجاني موحد لتلقي الاتصالات والشكاوى من قبل المواطنين بهدف مساعدة الأسر المنتجة، حيث يبحث الملايين عن طريقة للتواصل مع وزارة الزراعة حيث يمكنكم تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم 19930 وأضحت الوزارة أن تلقي الشكاوى في التوقيت ما بين الثامنة صباحا وحتي الرابعة عصراً.

موعد صرف دعم ريف

تتزايد معدلات البحث من قبل المستفيدين عن موعد صرف الدعم برنامج ريف والذي يستهدف العديد من القطاعات مثل قطاع تربية النحل وصناعة الفاكهة ومنتجاتالاسماك وغيرها من منتجات المحاصيل الزراعية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف الدعم بداية من يوم 1 إلى يوم 10 من كل شهر ميلادي.

رابط التسجيل في دعم ريف

تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطنين الراغبين في الإستفادة من الخدمات التمويلية، من بين أهم هذه الخدمات دعم ريف الذي يستهدف الفئات العاملة في المجال الزراعي، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم ريف لتطوير مشاريعهم من خلال التسجيل عبر رابط دعم ريف.

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