السعودية تحذر المواطنين والمقيمين .. وجود هذه الأشياء الشائعة معك يعد مخالفة عقوبتها 18 شهر سجن وغرامة 6000 ريال!

وجاء التحذير هذا كي لا يكون صاحب السلاح عُرضة للوقوع تحت طائلة القانون وعقوبات المخالفين، ووجهت حاملي الأسلحة غير المرخصة بسرعة الاستفادة من المهلة الممنوحة بتسليم أو ترخيص ما لدى الأفراد من أسلحة وذخيرة غير مرخصة دون أي عقوبة.

تحذير الأمن العام

وفي هذا الوقت أشار الأمن العام إلى أن شرطة المناطق بجميع أنحاء المملكة، تواصل استقبال طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر، محذرًا من خطورة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، في الوقت الذي لابد فيه من توافر عدد من الشروط الأساسية من أجل السماح بالحصول على الترخيص اللازم للسلاح الناري.

شروط ترخيص السلاح الناري

أن يكون الشخص المرخص لا يقل عُمره عن 21 عامًا.

السماح له بترخيص سلاح واحد فقط.

تفسير الرغبة والهدف وراء شراء هذا السلاح.

أن يكون حامله متزن عقليا.

لا يعاني أي أمراض نفسية أو عصبية.

أن يكون سليم الجسد.

غير مُدرج على حامله أي قضايا جنائية أخرى.

التعهد والقسم على عدم استغلاله في أي أمر يضر بمصلحة المملكة.

لا يسمح بحمل السلاح المرخص في حال السفر خارج المملكة.

عقوبة المقرر على المخالفين

ومن بين الشروط الأساسية التعهد بتجديد الرخصة فور انتهائها، لذا تم تحديد عقوبة عدم ترخيص السلاح، والتي تصل إلى السجن مدة 18 شهر وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال، وفي حالة إذا كان السلاح هذا سلاحًا حربيًا والشخص يبيعه أو يحمله أو يقتنيه تصل العقوبة فيه إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة قدرها 150 ألف ريال.