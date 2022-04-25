حالياً التسجيل في الخدمة الذاتية نظام فارس 1443 الخدمة الذاتية للمعلمين

الخدمة الذاتية نظام فارس للمعلمين يعتبر نظام فارس الإلكتروني من أفضل وأهم الأنظمة واكثرها استخداما من قبل الموظفين السعوديين والمعلمين والمعلمات داخل المملكة ، حيث انه يقدم عدد كبير من الخدمات التي يستفيد منها المعلمين والمعلمات حيث توفره وزارة التعليم السعودية لجميع العاملين بالمدرسة لكي توفر لهم جميع سبل الراحة، حيث ان استخدام الانترنت والتكنولوجيا يؤدي الى توفير الوقت والجهد للعديد من الموظفين وسوف نوضح خلال الفقرات التالية خصائص نظام الخدمة بالإضافة إلى كيفية التسجيل فيها من خلال موقع ثقفني.

نظام فارس الخدمة الذاتية

نظام فارس خدمة ذاتية يوفر الكثير من الخدمات الالكترونية الهامة والتي منها عرض البيانات الشخصية والأساسية لجميع المعلمين والمعلمات والمديرين والموظفين في وزارة التعليم بالمملكة بالإضافة إلى انه يقوم بمنح المعلمين الاداريين ان يقوموا بتعديل الطلبات في أي وقت وإرسالها والتعامل مع النظام بشكل مباشر، حيث يمكن متابعة أداء جميع الموظفين في وزارة التعليم والتعليم العالي، كما أن النظام فارس الخدمه الذاتيه استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا لأنه يقدم العديد من المتطلبات وله فوائد كبيرة بالنسبة للموظفين الإلكترونيا التي تتبع كل تعليمات النظام.

مميزات نظام فارس التعليمي

يتم تنفيذ العمل في نظام فارس التعليمي في أنظمة الخدمة الذاتية بشكل الكتروني ومن اهم مميزاته هي

انه يوفر للمعلمين والمعلمات مجموعه متنوعه ومختلفه من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يحتاجون إليها

كما أنه يوفر الخدمات السريعة دفع فواتير المواصلات والأجور والإجازات والمكافآت

بالإضافة إلى الزيادات السنوية.

يقدم تقارير سجل للموظف المعلقة والتقارير ساعات العمل للتعرف من قبل الموظف عليها لمعرفة الإجازات بشكل مباشر

الخدمات الإلكترونية في نظام فارس

طريقة التسجيل في نظام فارس

يوجد الكثير من المميزات التي تتم بالسماح للمديرين المرتبطين بإدارة التعليم بأن يقوم بالاستفسارات والاستعلامات عن الموظفين ومنها ما يلي

الزيادة المباشرة للموظفين للاجازات

يمكن طلب البدلات والاستعلام عن الأجور

تقديم تقارير عن المعلمين

تقديم تقديم طلب الاجازات وتغيير طلب الإجازة من تمديد او تقصير او الغاء الاجازة

إعلام المدير طلب المغادرة وعرض البيانات الأساسية للموظفين بالإضافة إلى تحديد خلفية المعلم.

وبعذه المعلومات نكون قد قدمنا لكم أهمية ومميزات نظام فارس وطريقة الخدمة الذاتية للمعلمين والتسجيل بها.