احصل على تمويل سلفة السريع في أقل من دقائق وشروط التقديم

تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات ذات التقنية المالية على أعلى جودة، تمنح العديد من التمويلات وفقاً للائحة التنفيذية للمنصة، من خلال التقديم بمكن الحصول على تمويل منصة سلفة السريع في دقائق معدودة وتصل قيمة التمويل إلى 5 آلاف ريال سعودي كحد أقصى، ويتميز تمويل سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، ولكي يتمكن المستفيد من الحصول على التمويل يجب توافر الشروط التي نعرضها من خلال هذا المقال، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التقديم للحصول على تمويل سلفة السريع في أقل من دقائق، ورابط التقديم وشروطه ومميزاته.

تمويل منصة سلفة:

تمنح منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي سريع تصل قيمته بحد أقصى 5000 ريال سعودي لا يزيد عن ذلك، ويتمكن الشخص المتقدم بتحديد قيمة التمويل بناء على حاجته وتحديد مدة السداد بالأقساط يصل إلى 6 شهور، ومن المعروف إنه عند الحصول على التمويل لا يحتاج إلى تحويل راتب أو ضامن أو كفيل، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض من خلال هذا المقال مميزات تمويل منصة سلفة.

شروط تمويل منصة سلفة:

أوضحت منصة سلفة من خلال صفحتها الرسمية عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق، لمن يرغب في الحصول وإحداث تغيير في نظامهم المالي، حيث يعتبر هذا التمويل حل بسيط لتحقيق كافة الأهداف التي تسعى إليه، ونعرض الشروط التي يجب توافرها للتمكن من الحصول على الدعم، وهي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية يتراوح عمر المتقدم لا يقل عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام ويشترط أن يكون مكتمل الأهلية. الحد الأدنى للراتب الشهري 5 آلاف ريال سعودي أن يكون المتقدم على رأس العمل بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

مميزات تمويل منصة سلفة:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتميز تمويل سلفة بإنه إيداع سريع

هامش ربح تنافسي

يتميز بإنه فترات سداد ميسرة ومجدولة

يتم السداد والتقسيط على مدار 6 أشهر بحد أقصى.

كيفية التقديم للحصول على تمويل منصة سلفة بالخطوات: