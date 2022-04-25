تمويل شخصي 5000 ريال من منصة سلفة في أسرع وقت وبأقساط مجدولة

تمويل شخصي 5000 ريال من منصة سلفة، حلول مالية مناسبة للجميع تقدمها منصة سلفة للمواطنين والمواطنات في دقائق معدودة داخل المملكة العربية السعودية كما تعد سلفة أول منصة مالية حاصلة على ترخيص من البنك السعودي المركزي تعطي تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الكثير من المميزات الأخري وتساهم بشكل كبير في مساعدة أبناء المملكة في توفير احتياجاتهم المالية المختلفة بأبسط وافضل الحلول المقدمة من المنصة ولذلك تعد واحدة من الخيارات الأولية لدي المواطنين عند التفكير في الحصول على أحد الحلول التمويلية الميسرة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم مميزات التمويلات المقدمة وأهم الشروط.

تمويل شخصي 5000 ريال سعودي من منصة سلفة بمزايا متعددة

هناك الكثير من المزايا التي توفرها المنصة على حلولها المالية المقدمة وجميعها تأتي في مصلحة العميل من جميع الجوانب سواء في إجراءات الحصول أو معدل الربح أو سداد الأقساط وجاءت تلك المزايا كالتالي:

تتوافق حلولها المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية. الحد الأقصى للبرنامج التمويلي يصل إلى خمسة ألاف ريال سعودي. إجراءات ميسرة وسريعة في 15 دقيقة تتمكن من الحصول على التمويل. السداد من خلال أقساط مجدولة. معدل ربح منخفض. الحصول على التمويل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مقر الشركة.

أهم الشروط المطلوب توافرها للحصول على البرامج التمويلية من السلفة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ثلاثة وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستون علماً.

أن يكون موظفاً ولا يقل راتبه الشهري عن خمسة ألاف ريال سعودي.

عدم وجود تعثرات في سمة.

لا تقل مدة الالتحاق بالعمل للموظف الحكومي عن ثلاثة أشهر ولا تقل عن ستة أشعر لموظف القطاع الخاص.

اختيار فترة السداد وتمتد من شهر حتي ستة أشهر.

الالتزام بسداد الأقساط في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.

كما تعتمد المنصة أفضل الحلول الإلكترونية التي تقوم من خلالها بإجراءات طلب الحصول على التمويل في أسرع وقت وبأقل مجهود من خلال التسجيل بالمنصة ويمكنك إرسال أي استفسار خاص بك في رسالة يتم توجيهها إلى خدمة العناية بالعملاء ثم قم بتسجيل الاسم ورقم البريد ورقم الجوال والرسالة التي ترغب بإرسالها والاستفسار عنها ثم قم بالضغط على إرسال أو التواصل من خلال رقم هاتف العنية بالعملاء 8001111907 وتسمح المنصة بالحصول على تمويل ثاني وذلك بعد ان تكون قمت بسداد جميع أقساط التمويل الأول دون تسجيل تعثرات في أي شهر من شهور الاستحقاق.