موعد إيداع المكرمة الملكيه لمستفيدي الضمان 1443 وفقًا لآمر ملكي

إن خادم الحرمين قد قام بالإعلان عن الإكرامية التي تقدم للأفراد مستفيدي الضمان بالسعودية، فهي تساعدهم في متطلبات الحياة اليومية، ولا سيما مع دخول عيد الفطر المبارك، فهي عادة تصرف بشهر رمضان تساعدهم في التحمل لجميع أعباء الحياة التي تواجههم بسبب الارتفاع والغلاء بالأسعار والذي أصبح ملحوظ بشكل كبير بالفترة الأخيرة، وعبر هذا المقال سنوضح لكم موعد إيداع المكرمة الملكيه لمستفيدي الضمان 1443.

المكرمة الملكيه لمستفيدي الضمان

تم الإعلان بأمر ملكي من قبل خادم الحرمين الشريفين عن مجموعة من القرارت والتي تضمنت إيداع راتب المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث بلغ قدر الدعم 2.2 مليار سعودي، وأشار إلى أن الساعات المقبلة سيتم خلالها إيداع الراتب في حسابات المستفيدين.

الأشخاص المستحقين لإكرامية الملك

لقد تم تحديد الأشخاص والفئات التي تستحق لإكرامية الملك، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:

الأشخاص الذين قد وصلوا لسن الشيخوخة. العاجزين تماماً عن تأدية أي عمل.

الأشخاص الذين يعانون من عجز كلي أو جزئي أو لديهم أي إعاقة.

الأسر التي لا تجد من يعولها أي مطلقة ولديها أبناء، أرملة ومعها أيتام، أسرة مهجورة، أسرة الشخص الغائب، أو الشخص الذي قد تم فقده. ومعهم أسرة الشخص المدمن على تناول المخدرات.

السيدة التي لا تجد من يعولها قد تم هجرها أو تطليقها.

السيدة المعلقة أو من مات زوجها.

زوجة الشخص الذي غاب وتم فقده وزوجة من أدمن على المخدرات.

ثم الأيتام ومن يحملوا بطاقات تنقل.

طريقة التسجيل بإكرامية الملك

بإمكانك أن تقوم بالتسجيل للضمان الاجتماعي حتى تأخذ إكرامية الملك، وإليكم طريقة التسجيل وهي كالآتي: