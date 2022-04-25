حجز موعد رخصة قيادة للنساء بالسعودية

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عمر شويل - جدة العديد من الأسئلة حول كيفية حجز رخصة قيادة نسائية في المملكة العربية السعودية، حيث لدى كل من النساء والرجال أسئلة عالية حول كيفية حجز رخصة قيادة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك حجز رخصة قيادة سعودية دون إجراء اختبار رخصة القيادة في أبشر، سيوضح لك هذا المقال كيفية حجز رخصة قيادة سعودية.

حجز موعد رخصة قيادة للنساء

يتم التسجيل على منصة أبشر الإلكترونية وحجز إصدار رخصة قيادة نسائية إلكترونيًا، حيث أن الإجراء الصحيح للسماح للمستفيد بحجز رخصة قيادة نسائية في المملكة العربية السعودية هو كالتالي:

من هنا، قم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر. ثم يتم التسجيل من خلال المنصات المتاحة في شكل إصدار ترخيص. أدخل حقلاً مخصصًا جديدًا للتسجيل في الموقع. بعد إدخال خيارات الطلب الإلكتروني، يتم الضغط على الزر لإجراء الحجز. يرجى ملء العناصر المطلوبة ودفع الرسوم المحددة. انقر فوق أيقونة الحجز.

التسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء

يمكن لجميع المواطنات التسجيل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات للنساء إذا كانت بحوزتهن الوثائق والمستندات اللازمة:

إذا كان ساريًا، فستحتاج إلى تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو تصريح الإقامة الخاص بك.

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يجب إكمال طلب التدريب مع المدرب الذي يتدرب عبر الإنترنت.

مدة التدريب للشخص الذي يتمتع بمهارات القيادة الأساسية هي 6 ساعات، ويمكن أن يصل وقت التدريب للمرأة التي لا تمتلك مهارات القيادة الأساسية إلى 30 ساعة، لذا إليك كيفية حجز رخصة قيادة للمرأة صباحًا.

خطوات إصدار رخصة القيادة للنساء من المرور

بهذه الخطوات، يتم الانتهاء من التسجيل المسبق لرخصة القيادة النسائية في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر المرتبطة بوزارة الداخلية السعودية.

المرحلة التي تصدر فيها شرطة المرور رخصة قيادة للمرأة للحصول على رخصة قيادة، تحتاج المرأة السعودية إلى اتباع بعض الخطوات:

سجل في مركز تدريب القيادة باستخدام بطاقة هوية مواطن سارية أو نسخة من تصريح إقامتك. يرجى تقديم 6 صور شخصية مقاس 4×6. تدريب كامل مع المعلمين عبر الإنترنت. التعليم والمحاكاة والجوانب العلمية والتدريب النظري مع الترخيص بعد اجتياز الاختبارات النظرية والعلمية.

سعر رسوم إصدار رخصة قيادة للنساء بالسعودية

حددت المديرية العامة للنقل رسوم إصدار رخصة القيادة النسائية ورسوم إصدار رخصة القيادة، حيث تعتبر من أهم الاحتياطات لاستكمال كافة الموارد المالية، إنه يتم تحصيلها من قبل هيئة الطرق في المملكة العربية السعودية كإحدى التكاليف المالية، سنعرضها في الفقرة التالية:

رسوم رخصة القيادة على مدار العام هي 40 ريال سعودي.

رسوم اصدار رخصة قيادة لمدة خمس سنوات 200 ريال سعودي.

أيضا رسوم إصدار رخصة القيادة لمدة 10 سنوات 400 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة للنساء

يرجى إحضار 6 صور شخصية حديثة مقاس 4 * 6

ينبغي إرفاق شهادة صحية تؤكد أن مقدم الطلب لا يعاني من مرض مزمن أو اضطراب حركي يتعارض مع القيادة الآمنة.

يرجى إرفاق نسخة أنثى من المملكة العربية السعودية بهويتك الأصلية.

يجب إرفاق نسخة عن المرأة التي تعيش في المملكة في وثيقة الإقامة الأصلية.

لابد من إحضار هويتك من صاحب عمل مقدم الطلب.

إذا كان مقدم الطلب قد سبق له قيادة مركبة، فيجب أن يحمل المتقدم شهادة خبرة قيادة موثقة.

تحدثنا هنا عن خدمات الحجز والتسجيل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات للحصول على رخصة قيادة المرأة السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.