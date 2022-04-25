حساب ادخار بعائد الراجحي اسباب فتحه وبرامج الراجحي للادخار الجديدة ومزاياها

حساب ادخار بعائد الراجحي أسباب فتحه وبرامج الراجحي للادخار الجديدة ومزاياها. يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما إنه يمتلك الكثير من الفروع التي لا تقتصر فقط داخل المملكة ولكن تمتد لخارج حدودها أيضاً. كما يضم البنك الكثير من العملاء والتي تكتسب ثقتها من خلال تقديمه لمختلف العروض. حيث يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة. كما إنه يعمل دائماً من أجل تطوير هذه الخدمات والتي يعتبر من أهمها البطاقات الائتمانية وكذلك القروض. ويعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها المصرف هو إمكانية فتح حساب للإدخار ذو عائد. وهو ما سوف نقوم اليوم بالتحدث عنه داخل هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضاً على أفضل حساب ادخار في السعودية ذو عائد شهري مرتفع ومزايا كلا منها.

حساب ادخار بعائد الراجحي

يتميز مصرف الراجحي بتقديمه للخدمات البنكية المميزة والتي يتم تطويرها بشكل مستمر. كما إن بنك الراجحي يتميز بتقديمه للكثير من العروض التي من الصعب تواجد مثيل لها في أي مصرف أخر. ومن بين هذه الخدمات يقدم المصرف خدمة الادخار بالبنك والذي يتميز بالحماية. كما إنه يتمكن العميل من الاستثمار من خلال هذا الحساب والحصول على الكثير من المكاسب. وحساب الادخار هو عبارة عن حساب يقوم العميل بفتحه ليتم وضع به النقود وتوفيرها وكذلك حمايتها. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويعتبر ما يميز حساب الادخار في بنك الراجحي هو أن البنك يقوم بإستثمار هذه النقود مما يعود على العميل بالمكاسب. كما إنه يمكن العميل من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية للنمو وذلك بداية من مبلغ 300 ريال سعودي. كما أنه في حالة العجز أو الوفاة تقوم شركة تكافل بدفع مبلغ الإدخار أو مبلغ الحماية.

برامج الراجحي للادخار الجديدة

حيث إنه نتيجة للتعاون الذي تم بين بنك الراجحي وشركة تكافل الراجحي في الفترة الأخيرة. تم ظهور وتقديم أربع برامج جديدة للإدخار ومميزة تهدف إلى تقديم حماية أكبر للعميل. ومن الممكن الاشتراك في هذه البرامج الجديدة أو الباقات بداية من 300 ريال شهرياً. كما إنه من الممكن معرفة كل التفاصيل عن هذه الباقات الجديدة من خلال الدخول على موقع الراجحي. وهذه الباقات هي:

باقة النخبة

الباقة البلاتيتية

الباقة الذهبية

وكذلك الباقة الفضية.

مزايا برامج الراجحي للادخار

تتناسب مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

توفر أقصى درجات الحماية للعميل

وبعد انتهاء مدة الادخار يتمكن العميل من الحصول على المبلغ كامل

كما يحصل العميل على عائد سنوي قدرة 5٪

كما إنه في حالة العجز أو الوفاة تقوم شركة تكافل بدفع مبلغ الإدخار أو مبلغ الحماية.

حساب ادخار بعائد الراجحي وأرقام التواصل مع بنك الراجحي

حيث يقدم بنك الراجحي لعملائه طرق لكي يتمكنوا من التواصل مع المصرف بدون وجود الحاجة إلى الذهاب لأحد فروع البنك. ولذلك يقدم المصرف أرقام للتواصل معه بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك. ويمكننا عرض أهم هذه الأرقام كما يلي: